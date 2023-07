Dopo tanti pomeriggi trascorsi attorno al tavolo di lavoro a riflettere e a parlare di trattative per affidare al nuovo allenatore una formazione in grado di esprimere sul campo il calcio che più gli piace, alcune ore di pause gliele ha offerte il Gran Gala di apertura del calciomercato estivo tenutosi all'interno del Grand Hotel di Rimini. Guido Angelozzi, come ormai tutti sanno, è stato tra i premiat. Tre in tutto: Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli per la Serie A, Giuseppe Magalini diesse del Catanzaro per la serie C e, appunto, il direttore dell'Area tecnica giallazzurra che è apparso su di giri manifestando il suo apprezzamento per i due tecnici che hanno fatto staffetta sulla panchina del Frosinone.

Parole di elogio soprattutto per Eusebio Di Francesco, allenatore bravo, esperto e capace di allenare squadre riuscendo a farle esprimere il calcio che piace, che diverte e che vince. Un Guido Angelozzi diverso che, in un momento di ottimismo forse un po' spinto, ha pronunciato parole importanti quando ha dichiarato che «sono convinto che quest'anno il Frosinone darà fastidio anche alle big».

Di solito il direttore preferisce alle parole i fatti e se ha detto quelle che abbiamo riportato, significa che ne è convinto per davvero. D'altra parte in una breve scambio di saluti di giorni fa ci ha anche detto di stare tranquilli perché anche se «la A è molto impegnativa, stiamo lavorando per cercare di allestire una bella squadra».

Di Francesco, è ufficiale

Nella mattinata di ieri il Frosinone ha reso noto di "avere affidato a Eusebio Di Francesco il ruolo di allenatore della prima squadra. Il tecnico, ha firmato un contratto che lo legherà al club giallazzurro fino al 30 giugno 2024, con opzione per un altro anno al raggiungimento della salvezza".

Subito dopo l'Ufficio Stampa ha comunicato che il neo allenatore terrà la conferenza stampa di presentazione sabato 8 luglio, alle ore 12,30 nella sala stampa dell'Hotel Atlantic Park Hotel di Fiuggi. Fin qui la notizia ufficiale della scelta di Eusebio Di Francesco sulla panchina giallazzurra. Al termine del Gran Gala di Rimini, Guido Angelozzi l'ha anche spiegata, precisando che «sono del parere che è uno dei migliori allenatori italiani. Un tecnico top e posso affermarlo perché ho lavorato due anni con lui e lo conosco molto bene. L'ho scelto per questo e anche perché è bravo e non ha bisogno di dimostrare alcunché. Anche se ha avuto in questi ultimi tempi qualche disavventura».

Kvernadze e Brescianini

Il giovane georgiano è atteso a Frosinone nella giornata odierna. Domani effettuerà le visite mediche al "Gemelli" e poi firmerà il contratto che lo legherà al Frosinone con la formula del prestito con diritto di riscatto. Angelozzi potrà liquidare così la pratica, aperta per qualche mese, con la breve ma precisa frase: «È fatta». Non è fatta ancora per Marco Brescianini, ma la trattativa è ai dettagli dopo avere trovato tutte e tre le parti d'accordo. Al punto che ad inizio settimana potrebbe anche essere ufficializzata. Il giovane centrocampista del Milan arriverebbe a titolo definitivo con un contratto di tre anni e con la clausola di una percentuale al club rossonero in caso di rivendita dopo avere fissato il prezzo del cartellino.

Dettagli sì ma anche importanti. In arrivo anche Marvin Cuni attaccante centrale 2001 che il Bayern Monaco ha dato in prestito al Saarbruken che gioca nella Serie C tedesca. Punta centrale bene strutturata ha messo a segno nella stagione in corso 13 gol oltre a 4 assist in 35 partite. Infine novità in arrivo anche per Stefano Turati molto più vicino a Frosinone che a Sassuolo, del terzino sinistro Riccardo Marchizza sul quale c'è anche il Cagliari, del centrocampista della Ternana, Antonio Palumbo che la Ternana da già in Serie A con la maglia del Frosinone. Non dimenticando l'attaccante del Sassuolo Gregoire Defrel e la possibilità in aumento di un arrivo alla corte del presidente Stirpe. Piace anche il centrocampista Zan Majer (‘92) nell'ultima stagione alla Reggina.