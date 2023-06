Oggi venerdì 30 giugno è il giorno border line tra le innumerevoli ipotesi del pre mercato estivo che si sono susseguite e le prime vere notizie che da domani potremo pubblicare senza usare il condizionale. Per il Frosinone del presidente Maurizio Stirpe la prima riguarderà il nuovo allenatore che sarà ufficializzato sulla panchina lasciata vuota da Fabio Grosso. Stiamo parlando di Eusebio Di Francesco che, per la verità, già da qualche giorno è a Ferentino per prendere visione dei luoghi in cui la squadra inizierà la preparazione precampionato e dove dovrà continuarla una volta rientrata in sede dal ritiro di Fiuggi. Prima di tornare alle trattative di mercato che dovrebbero essere ufficializzate nei prossimi giorni, c'è stato nel pomeriggio di ieri il comunicato stampa del Club di Viale Olimpia con il quale è stato reso noto il prolungamento del contratto che riguarda Oyono. Questa la nota: "Il Frosinone Calcio comunica di avere raggiunto l'accordo con il calciatore Antony Oyono per il prolungamento di contratto. Il difensore classe 2001 vestirà la casacca giallazzurra fino al 30 giugno 2027»,

Il giovane terzino gabonese è giunto al Frosinone a titolo definitivo il 30 gennaio dell'anno scorso firmando il contratto fino al 30 giugno 2024. Ha debuttato in maglia giallazzurra il 2 aprile 2022 giocando 45 minuti della gara persa a Lecce 1 a 0. Ancora 45 minuti il 6 maggio 2022 e nuova sconfitta con il risultato di 2 a 1 nell'ultima di campionato contro il Pisa al "Benito Stirpe". Nella stagione successiva conclusa con la promozione in Serie A tredici le presenze per 992 minuti complessivi con otto gare dall'inizio alla fine. Tutto questo nonostante la frattura dello scafoide del piede destro che lo ha costretto a saltare nove partite e nonostante un secondo infortunio che non gli ha permesso di disputare gli ultimi cinque incontri di campionato. Ciononostante il giovane difensore, impiegato nei due ruoli difensivi esterni, è riuscito a dimostrate le qualità fisiche e tecniche di cui è in abbondanza fornito. Ne è dimostrazione il prolungamento di contratto che ha avuto dal Frosinone.

Trattative bene avviate

Riguardano soprattutto quelle con il Sassuolo che il direttore Angelozzi potrebbe di nuovo affrontare con l'Amministratore delegato del club emiliano Giovanni Carnevali in occasione del "Gran Galà" di apertura del calciomercato estivo che si terrà oggi pomeriggio al Grand Hotel di Rimini. Nel corso della cerimonia il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra riceverà il premio per la Serie B "Colpi da Maestro" ma al termine avrà la possibilità di affrontare anche l'argomento riguardante il rinnovo del prestito di Stefano Turati e la trattativa relativa l'acquisto del terzino sinistro Riccardo Marchizza. In dirittura d'arrivo altre importanti trattative con il Milan per Brescianini, con la Ternana per Palumbo e con il Cittadella per Antonucci. Tutti calciatori protagonisti nelle rispettive formazioni di brillanti e convincenti prestazioni nella stagione agonistica che si concluderà oggi. Marco Brescianini (2000) è cresciuto nelle giovanili del Milan debuttando all'età di 20 anni in prima squadra nella partita vinta con il Cagliari, nel corso della quale ha sostituito Bennacer. Nell'ultimo campionato ha fatto registrare 39 presenze con 3 gol con la maglia del Cosenza sulle spalle. Antonio Palumbo, centrocampista di ventisei anni, ha in carriera 235 gare con 17 gol, delle quali ben 192 con 15 reti all'attivo disputate nella Ternana di cui è stato negli anni il portabandiera apprezzato da tutti. Infine Mirko Antonucci, cresciuto nelle giovanili della Roma e protagonista degli ultimi due campionati con la maglia del Cittadella sulle spalle. Tutti e tre da tempo nella lista della spesa di Guido Angelozzi. Nei prossimi giorni conosceremo il loro futuro. Mentre Insigne, come abbiamo scritto da settimane, è sempre più vicino al Palermo.