Come andiamo ripetendo da alcuni giorni a questa parte, per Eusebio Di Francesco, titolare della panchina giallazzurra dopo il rifiuto di Fabio Grosso, manca solo l'ufficialità da parte del Frosinone. Che ci sarà, con tutta probabilità, sabato prossimo 1° luglio quando il contratto che lo legava al Verona avrà perso ogni validità. Comunque il nuovo allenatore dei canarini da alcuni giorni si trova a Ferentino dove ha alloggiato presso l'Hotel Fontana Olente, all'interno delle Terme Pompeo. In questo breve soggiorno in Ciociaria, il tecnico ha avuto la possibilità di visionare la struttura della "Città dello Sport", dove la squadra continuerà la preparazione dopo il ritiro di Fiuggi, e lo stesso Centro sportivo di via Capo I Prati della cittadina idropinica dove il gruppo giallazzurro svolgerà la preparazione precampionato per il terzo anno consecutivo.

Possiamo benissimo aggiungere che l'allenatore ex Sassuolo è in continuo contatto con il direttore Angelozzi circa lo stato di alcune trattative di mercato che in questi giorni si susseguono a ritmo molto intenso. Comunque è ormai prossimo il comunicato con il quale il Frosinone Calcio ufficializzerà la scelta di Eusebio di Francesco come successore di Grosso alla guida tecnica della squadra. Come pure ci saranno altre notizie ufficiali circa le trattative già chiuse in considerazione della grande mole di lavoro svolto dal direttore Angelozzi e dai suoi validi collaboratori. Tra le prime dovrebbe essere resa ufficiale la chiusura della trattativa riguardante il giovane georgiano Giorgi Kvernadze (2003) dalla Dinamo Batumi in prestito con diritto di riscatto dopo l'accordo raggiunto anche grazie all'agente del giocatore.

Il ragazzo dovrebbe essere in sede nei primi giorni della settimana prossima per le visite mediche e per la firma del contratto. Delle altre trattative giunte in dirittura d'arrivo dovrebbero essere ufficializzati anche il ritorno di Stefano Turati in prestito dal Sassuolo e l'acquisto del terzino sinistro Riccardo Marchizza sempre dal club emiliano. Stesso discorso per il centrocampista della Ternana Antonio Palumbo, per il quale il club di Viale Olimpia è ritenuto in pole position. Comunque nei primi giorni del mercato estivo conosceremo i risultati dell'attività svolta sotto traccia dal responsabile dell'Area tecnica giallazzurra.

Ultime voci di mercato

Se escludiamo la trattativa che potrebbe concludersi con la cessione di Roberto Insigne al Palermo e che avrebbe fatto registrare in queste ultime ore il pressing del club rosanero per chiudere il discorso, le altre riguardano due attaccanti stranieri in entrata. La prima parla dell'interessamento del Frosinone per la punta centrale Alexandre Zurawski, noto con il nome di Alemao, attaccante brasiliano classe 1998 di proprietà dello Sporting Club International di Porto Alegre; la seconda riguarda l'attaccante del Maribor Zan Vipotnik classe 2002 e capocannoniere del campionato sloveno. Sarebbero tre le società di Serie A sul calciatore e precisamente Genoa, Frosinone e Salernitana.

Comunque trattative dall'esito difficile dal momento che i club di appartenenza vogliono fare cassa o, comunque, disposti alla cessione con la clausola dell'obbligo di riscatto. Tornando alla trattativa per mettere a disposizione di Eusebio Di Francesco Giulio Maggiore (1998), il direttore Angelozzi non lesinerà energie pur di chiuderla positivamente. Non si presenta di facile risoluzione anche perché sul centrocampista ci sono altre squadre tra le quali il Genoa con la Salernitana che non sembrerebbe disposta a fare regali. Ma in presenza di una soluzione accettata dalle parti conterebbe molto la volontà del giocatore. I rapporti consolidati durante gli anni trascorsi con lo Spezia e con il direttore Guido Angelozzi potrebbero far pendere l'ago della bilancia a favore del club di Viale Olimpia.