È ormai sulla rampa di lancio la nuova stagione agonistica che vedrà il Frosinone ai nastri di partenza del terzo campionato di Serie A. È di ieri pomeriggio, infatti, il comunicato del club di Viale Olimpia con il quale si rende noto che "per il terzo anno di fila sarà Fiuggi la sede del ritiro dove i giallazzurri soggiorneranno dal 7 al 24 luglio".

Comunque la stagione 2023/2024 inizierà tre giorni prima con le visite mediche che i canarini sosterranno all'interno del Gemelli dal 4 al 6 luglio. A Fiuggi il gruppo squadra sarà ospite dell'Atlantic Park Hotel mentre le sedute di allenamento si svolgeranno sul rettangolo di gioco del "Centro sportivo" di Capo i Prati. Dovrebbero rispondere all'appello di mister Eusebio Di Francesco i quattordici canarini attualmente sotto contratto che sono Antony Oyono, Sergio Kalaj, Giuseppe Caso, Daniel Boloca, Luca Mazzitelli, Gennaro Borrelli, Roberto Insigne, Soufiane Bidaoui, Jaime Baez, Szyminski, Luca Garritano, Francesco Gelli, Kalifa Kujabi e Karlo Lulic. Abbiamo usato il condizionale dal momento che all'inizio del ritiro potrebbe mancare qualcuno dei quattordici canarini per motivi di… mercato.

Ma ce ne saranno sicuramente altri che per gli stessi motivi arrivranno in giallazzurro. E alludiamo a Matteo Ricci che rientra dal prestito, e ai nuovi che il direttore Guido Angelozzi sarà riuscito a mettere a disposizione del tecnico oltre a qualche giovane della Primavera. Intanto continua il lavoro sotto traccia del responsabile dell'Area tecnica giallazzurra che venerdì prossimo, in occasione del Gran Galà di apertura del Calciomercato estivo che si svolgerà nel Grand Hotel di Rimini, non solo riceverà il premio "Colpi da maestro" per la promozione del Frosinone in Serie A, ma avrà anche l'occasione di incontrare l'Amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali per cercare di chiudere le trattative in dirittura di arrivo. Alludiamo al rinnovo del prestito di Stefano Turati e all'acquisto dell'esterno di difesa Riccardo Marchizza che con tutta probabilità saranno i primi colpi della nuova stagione insieme al giovane georgiano Giorgi Kvernardze.

Per quanto riguarda l'estremo difensore, alcune voci lo danno già con le valigie pronte per tornare a giocare al "Benito Stirpe". Cambiando discorso, in una recente intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Guido Angelozzi, alla domanda sui possibili intrecci di mercato tra in Napoli e il Frosinone, ha precisato che «i rapporti sono buoni. Vedremo se ci sarà l'occasione di fare delle sinergie di mercato in questa sessione».

E quando si allude a trattative combinate non può che tornare di attualità quella riguardante da una parte Antony Oyono e dall'altra l'attaccate esterno Alesso Zerbin, il centrocampista offensivo Gianluca Gaetano (2000) e il difensore Alessandro Zanoli (2000) rientrato dal prestito alla Sampdoria. Tornando, poi, sulla dichiarazione del presidente Stirpe che, nel corso dell'ultima conferenza stampa, ha precisato che «il Frosinone schiererà in campo la formazione più giovane del campionato», c'è da aggiungere che sarebbero tuttora calde le piste che conducono a Marco Brescianini e ai suoi compagni rossoneri, Marco Nasti, Lorenzo Colombo e Daniel Maldini. Il nome nuovo di ieri, comunque, è quello di Antony Partipilo (1994), attaccante della Ternana, sulle cui tracce si è posto anche il Frosinone con il Parma, comunque, in pole position.

Compagno di squadra del centrocampista Antonio Palumbo (1996) che Guido Angelozzi sta seguendo con interesse. Un ventaglio di trattative che potrebbero avere sviluppi interessanti a partire dal primo giorno di apertura del mercato estivo. Concludiamo con quella riguardante il centrocampista Giulio Maggiore (1998) che Angelozzi ha sempre stimato dopo averlo avuto nello Spezia dove ha giocato sei campionati, quattro di Serie B e due di A. Maggiore è di proprietà della Salernitana è anche nel mirino del Genoa.