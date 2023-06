Frosinone in pressing su più fronti per cercare di chiudere alcune trattative quando all'apertura della finestra estiva del mercato mancano ormai cinque giorni e una decina all'inizio del raduno precampionato per il quale si è in attesa della data certa. Comunque di tempo ancora ce n'è tanto per formare l'organico in vista del campionato anche se l'inizio del ritiro imporrebbe che all'appello rispondesse una buona parte della rosa che Eusebio Di Francesco dovrà preparare nelle sedute che svolgerà sul campo di Capo I Prati di Fiuggi. 
Per il direttore Guido Angelozzi non si alleggerisce l'intensità del lavoro sia in entrata che in uscita. Anzi aumenterà con il passare dei giorni anche perché ci sarà da chiudere quelle trattative portate avanti finora.

Il fronte più caldo resta sempre quello che riguarda il Sassuolo non solo perché il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra insiste per avere di nuovo in prestito Stefano Turati, ma anche perché sta cercando di porre a disposizione di Di Francesco Riccardo Marchizza, difensore classe 1998 che conosce bene per averlo avuto nello Spezia. E prima ancora al Sassuolo proveniente dalla Roma insieme a Frattesi. La trattativa dovrebbe essere in dirittura di arrivo. Una partita importante Guido Angelozzi la sta portando avanti anche con la Salernitana e riguarda il centrocampista Giulio Maggiore, classe 1998, che allo Spezia ha giocato sei campionati, quattro di Serie B e due di A, per complessive 188 partite con 18 gol.

Maggiore è di proprietà della Salernitana ma anche un calciatore che Angelozzi ha sempre stimato. Soprattutto quando lo ha avuto allo Spezia. Ne abbiamo parlato già a fine maggio ma la trattativa è tornata d'attualità e sul centrocampista ci sarebbe anche il Genoa. Insomma il direttore dell'Area tecnica del Frosinone sta cercando di puntare soprattutto su calciatori che conosce molto bene, di sicuro rendimento in campo e ragazzi seri fuori. E tra questi c'è anche Tommaso Augello, che resta sempre nel mirino di Angelozzi Ancora possibili rinforzi a centrocampo con il discorso che coinvolge la Ternana.

Interesse particolare per Antonio Palumbo, classe 1996, punto di forza delle Fere e trattativa bene avviata. Un giocatore di sicuro rendimento che potenzierebbe il reparto centrale che conta già valide pedine quali Boloca, Mazzitelli, Ricci, Lulic e che potrebbe, anche con il possibile arrivo di Maggiore, permettere al club di Viale Olimpia di considerare con tutta calma anche una eventuale e allettante offerta per la cessione di Boloca, qualora dovesse esserci.

Angelozzi premiato a Rimini

Il direttore dell'Area tecnica giallazzurra sarà tra i premiati del Gran Galà di apertura del calciomercato estivo 2023, organizzato da "Master Group Sport". Lo stesso si svolgerà venerdì presso il Grand Hotel di Rimini e verranno assegnati i premi "Colpi da maestro" al Direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, al Direttore dell'Area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi e al direttore sportivo del Catanzaro Giuseppe Magalini che con loro squadre hanno vinto i campionati di Serie A, B e C.