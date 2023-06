Si chiude una settimana senza botti per il Frosinone ed era anche da aspettarselo dal momento che eventuali contratti in via di chiusura o già stipulati potranno presentarsi ai competenti uffici della Lega ad iniziare da sabato prossimo, primo giorno di apertura della finestra estiva. A questo punto il club di Viale Olimpia potrà ufficializzare l'arrivo sulla panchina giallazzurra di Eusebio Di Francesco e a seguire anche quelle operazioni di mercato che il direttore Guido Angelozzi è riuscito a chiudere. Insomma sarà l'inizio di un periodo della durata di due mesi in cui spesso, almeno è augurabile, le voci di mercato lasceranno spazio a notizie senza il condizionale.

Per quanto riguarda il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra, di lavoro ce ne sarà ancora tanto da fare oltre quello svolto finora sotto traccia anche per potenziate la formazione che dovrà essere schierata ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A. Ci sarà la necessità di sfoltire il gruppo dei canarini attualmente sotto contratto che sono quattordici (metà dei quali potrebbe fare le valigie per altre destinazioni in prestito o a titolo definitivo) e quello altrettanto numeroso dei calciatori che rientrano in sede per fine prestito. E tutto questo va a sommarsi, come detto, alle trattative per porre a disposizione di mister Di Francesco quelle pedine, e non saranno poche, che serviranno per la formazione che il tecnico dovrà allenare prima dell'inizio dell'impegnativo campionato. Il presidente Maurizio Stirpe e lo stesso direttore Angelozzi hanno dichiarato di non avere fretta e l'importante sarà avere una valida formazione quando inizierà il vero calcio giocato. Se ricordiamo bene arrivi importanti ci sono stati nella finestra estiva dell'anno scorso negli ultimi giorni di mercato e ci riferiamo a Luca Mazzitelli (23 agosto), a Mario Sampirisi (24 agosto), Luca Ravanelli (26 agosto) e a Roberto Insigne (27 agosto), tanto per fare dei nomi.

Turati e Ravanelli

Due pedine importanti della formazione che Fabio Grosso ha condotto in Serie A dopo un campionato strepitoso e contro ogni più rosea aspettativa della vigilia. Guido Angelozzi le sta tentando tutte perché possa impiegarli anche il nuovo allenatore. Cosa ci fa sperare che alla fine ci possa anche riuscire? Entrambi i calciatori hanno a più riprese manifestato la volontà di tornare a indossare la casacca giallazzurra con la squadra che, anche grazie alle loro brillanti prestazioni, ha conquistato per la terza volta nel giro di sette stagioni agonistiche, la massima serie calcistica nazionale. Inoltre Angelozzi mantiene ottimi rapporti con il Sassuolo, per quanto riguarda Turati, e con la Cremonese per Ravanelli. Certo sul difensore c'è anche il Parma, dopo che Pecchia ha detto a chiare note di volere il difensore, ma questo significherebbe per Ravanelli continuare a giocare nella serie cadetta. Con il Sassuolo i rapporti sono caldi anche perché avrebbe chiesto il Frosinone difensore esterno Riccardo Marchizza, cresciuto nelle giovanili della Roma, con la società emiliana che si è detta disposta a trattare. Occasione buona per insistere su Turati per il quale il Sassuolo non avrebbe ancora deciso l'immediato futuro. Ci sarebbero buone possibilità, almeno stando ad alcune voci, che la trattativa vada in porto. Insomma chi la dura la vince, dice il proverbio e Angelozzi non si sarebbe ancora arreso.

Il mercato

Una trattativa quasi chiusa e un'altra bene avviata. La prima riguarda il l georgiano della società Dinamo Batumi che dovrebbe rappresentare per il Frosinone il primo colpo in entrata del mercato. Si tratta di Georgi Kvernadze, attaccante esterno classe 2003, che nel mirino del Frosinone è entrato da circa un mese. Mancherebbe solo il timbro dell'ufficialità. La seconda riguarda Mirko Antonucci classe1999, attaccante esterno che si è fatto le ossa nelle giovanili della Roma e che negli ultimi due campionati di B ha indossato la maglia del Cittadella in settantadue gare, realizzando quattordici reti.