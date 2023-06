Il presidente Maurizio Stirpe ordina (si fa per dire) e il direttore Guido Angelozzi esegue, continuando a darsi da fare sul mercato per accontentarlo. E, ovviamente, cercando di portare avanti la politica dei giovani, largamente prioritaria sulle altre. Il direttore dell'Area tecnica giallazzurra avrebbe allacciato trattative con il Milan per porre a disposizione di Eusebio Di Francesco alcuni giovani "diavoli" rossoneri. Rispondono ai nomi del centrocampista Marco Brescianini (2000), dell'attaccante esterno Daniel Maldini (2001) e delle punte centrali Lorenzo Colombo (2002) e Marco Nasti (2003). Un poker di nomi che difficilmente diventerà tutto giallazzurro con qualcuno che potrebbe prendere altre direzioni.

Il direttore Angelozzi già due anni fa è stato a "Casa Milan" per avviare una trattativa riguardante Brescianini e l'attaccante della Primavera, Olzer. Ci sta riprovando per chiudere il discorso relativo al centrocampista, che nello scorso campionato ha indossato la maglia del Cosenza, ci sta riprovando con più decisione, anche se altre squadre hanno nel mirino il giovane, che preferisce giocare nel centrocampo a tre come mezzala per meglio esprimere le sue qualità offensive. Allargando il discorso agli altri tre, Nasti dovrebbe essere il più attenzionato con le 26 presenze nel campionato scorso nel Cosenza e i 5 gol messi a segno.

Altra trattativa bene avviata, con il Sassuolo, è quella relativa al difensore centrale Riccardo Marchizza (1998), cresciuto nel vivaio della Roma ma di proprietà del Sassuolo e che Angelozzi conosce bene per averlo trattato quando è arrivato allo Spezia. In Liguria è rimasto due stagioni facendo registrare 48 presenze, delle quali metà in Serie A. E' rimasto a giocare nella massima serie prima con l'Empoli (19 presenze) e infine con il Sassuolo nell'ultimo campionato (10 presenze). Trattativa che sarebbe addirittura in dirittura d'arrivo, invece, per il giovane attaccante esterno georgiano Giorgi Kvernadze (2003) che nel mirino del Frosinone è rimasto per quasi un mese.

Ora il giocatore sembra molto più vicino al club di Viale Olimpia, considerato a buon punto l'accordo con la società Dinamo Batumi. Potrebbe essere anche il primo colpo di mercato messo a segno da Guido Angelozzi che, comunque, è impegnato a porre a disposizione del nuovo tecnico anche il talento di Mirko Antonucci (1999) proveniente anche lui dalle giovanili della Roma, ala del Cittadella e protagonista in positivo degli ultimi due campionati della società veneta grazie alle settantadue presenze e ai quattordici gol messi a segno. In carriera Antonucci ha disputato centododici partite comprese le sei giocate con la maglia del Vitoria Setubal nel campionato portoghese.