Uno dei nodi più importanti da sciogliere per il direttore Guido Angelozzi è sicuramente quello relativo ai portieri. Anche perché il rinnovo del prestito in giallazzurro di Stefano Turati sembrerebbe allontanarsi con il passare dei giorni al punto che si parla di ritorni difficili. Poi nel calcio può succedere di tutto e anche una trattativa con scarse possibilità di riuscita diventi improvvisamente possibile.

Comunque il nodo del ruolo di estremo difensore da coprire c'è e Guido Angelozzi si sta guardando attorno dopo che il Sassuolo sembra intenzionato a non rinnovare il prestito. Alla fine riuscirà nell'intento di mettere a disposizione di Eugenio Di Francesco un calciatore sicuramente in grado di coprire il ruolo. A questo punto la notizia di ieri riguarda il giovane estremo difensore della nazionale Under 20 Sebastiano Desplanches, classe 2003, di proprietà del Vicenza. Il giovanotto di Novara, 1,89 di altezza, ha iniziato a giocare nell'Inter per passare subito al Milan dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili.

Ha qualità indiscusse, al punto che Pioli lo portato in panchina in Serie A e anche nelle gare di Champion League. Nella stagione scorsa, comunque, il Milan lo ha ceduto al Vicenza ma da gennaio a giugno ha indossato la maglia del Trento dove ha collezionato dieci presenze. Ultimamente Desplanches si è messo particolarmente in mostra nei mondiali Under 20 dove è stato grande protagonista con l'Italia che si è laureata vice campione perdendo solo la finale con l'Uruguay. Il direttore Angelozzi lo stava seguendo da tempo e, ovviamente, il Frosinone si è fatto sotto per farlo suo. Solo che dovrà superare la concorrenza del Bologna che ha deciso di investire sul giovane talento.

Comunque le attenzioni del responsabile dell'Area tecnica giallazzurra si sarebbero appuntate anche sui profili di alcuni portieri sicuramente più conosciuti per avere giocato anche in A. Alludiamo a Marco Carnesecchi, classe 2000, rientrato dalla Cremonese all'Atalanta, ad Alessio Cragno, classe 1994 del Cagliari nell'ultima stagione al Monza e di Elia Caprile, classe2001, di proprietà del Bari con la cui maglia ha coperto il ruolo in 37 partite più quattro dei play off. Con le società di appartenenza dei quattro estremi difensori possiamo aggiungere che il Frosinone ha ottimi rapporti.

Per tornare alle trattative più difficili e, quindi con minore possibilità di riuscita, poniamo quella che riguarderebbe Marco Carnesecchi anche perché non conosciamo i programmi che la Dea ha per il futuro del giovane e bravo estremo difensore. Su Carnesecchi, Cragno e Caprile c'è anche l'Empoli che, dopo la quasi certa cessione di Guglielmo Vicario al Totthenam, ha l'impellente necessità di coprire il ruolo. In particolare incontri a Milano tra Graziano Battistini, agente di Cragno e Caprile, con il direttore sportivo del club toscano Pietro Accardi. Con il direttore Guido Angelozzi che segue la trattativa per conoscerne l'esito.