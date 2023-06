Frosinone in campo in questi ultimi giorni di giugno su due fronti dei quali il più caldo è senza ombra di dubbio quello che vede impegnato con i suoi validi collaboratori il direttore Guido Angelozzi. Il raduno di preparazione al ritiro di Fiuggi è ormai alle porte e si aspetta soltanto l'arrivo dei Eusebio Di Francesco per fissarne la data dell'inizio. In attesa di conferma da parte del club di Viale Olimpia, possiamo indicare nel corso della prossima settimana il raduno dei canarini a Ferentino per le visite mediche e quindi il trasferimento a Fiuggi.

Il Frosinone alloggerà presso l'Atlantic Park Hotel con la società che, come ha precisato il direttore Salvatore Gualtieri nella conferenza stampa di martedì «sta preparando adeguatamente la struttura del Centro Sportivo in attesa dell'ufficializzazione da parte del nuovo tecnico e della decisione dell'Area tecnica».

Dicevamo che per Angelozzi saranno giorni di intenso ed importante lavoro per mettere a disposizione del tecnico il maggior numero possibile di calciatori, soprattutto quelli che per la prima volta dovranno indossare la casacca giallazzurra.

E ovviamente c'è attesa per conoscere i nomi non solo dei nuovi ma anche di chi, dei canarini sotto contratto, farà parte dell'elenco dei convocati per il ritiro di Fiuggi. Alla domanda se il mercato del Frosinone punterà solo sui giovani, il presidente Stirpe ha risposto precisando che «la filosofia non cambierà. Ci saranno dei punti di riferimento di esperienza che ci serviranno in tutti i momenti della stagione, ma cercheremo di mettere in campo una delle squadre più giovani di A».

E su questa precisa indicazione si sta muovendo il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra, che nella mattinata di ieri ha lasciato gli uffici del "Benito Stirpe" con destinazione Milano.

Il mercato

Soltanto voci che, di questo tempo, si rincorrono molto numerose. Alcune anche importanti e che vedono il Frosinone in accoppiata spesso ricorrente con il Genoa, entrambi interessati per la giovane punta che il Milan ha dato in prestito nel campionato scorso al Cosenza. Stiamo parlando di Marco Nasti, classe 2003, centravanti azzurro nella Under 20 dopo aver fatto parte anche della nazionale 19 e 16. Sull'attaccante ci sono anche Ternana, Spezia e Palermo.

Molto attenzionato dal direttore Angelozzi anche e soprattutto Mirko Antonucci, attaccante esterno in forza al Cittadella. In carriera il classe ‘99 ha collezionato 112 partite con 15 gol. Piace molto al direttore Angelozzi e a dare alla voce una solida base di trattativa avviata c'è anche il fatto che Antonucci ha debuttato in Serie A con la Roma nella gara contro la Sampdoria del 28 gennaio 2018. A mandarlo in campo per sostituire Under al 33' della ripresa è stato proprio Eusebio Di Francesco nel primo anno sulla panchina dei giallorossi. Titolare nell'Italia Under 15,16,17,18 e 20 si è messo in luce nei due ultimi campionati di Serie B con la maglia del Cittadella. Infine torna d'attualità la trattativa riguardante il difensore del Napoli rientrato in sede dal prestito con la Sampdoria. Stiamo parlando di Alessandro Zanoli che è rimasto nel mirino di Angelozzi in una trattativa da seguire.

Campagna abbonamenti

Partenza a razzo della campagna abbonamenti che ha visto una affluenza molto alta davanti agli sportelli delle varie rivendite autorizzate al rilascio della tessera. Quello di ieri è stato il primo giorno dei cinque riservati ai 3040 abbonati della stagione da poco conclusa, per usufruire della prelazione che, comunque, in numero sicuramente molto elevato, effettueranno via telematica. Non tutti, comunque, dal momento che chi vorrà acquistare anche un abbonamento ridotto per le categoria Under 18, Over 65 e donne, dovrà aspettare la seconda fase della prelazione che va dal 28 al 30 giugno. Comunque, se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi del Leone non deluderanno le aspettative che il presidente Maurizio Stirpe ha riposto nel buon esito della campagna "Tifo il Frosinone, l'unica squadra del cuore".