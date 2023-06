Non tutti i mali vengono per nuocere. Lo dice il proverbio che molte volte ci azzecca pure. Dopo il rifiuto di Fabio Grosso di restare sulla panchina del Frosinone, il direttore Guido Angelozzi non ci ha pensato su due volte per dare sfogo al "Piano B" che, ovviamente, teneva in caldo per svilupparlo nel caso che il tecnico della terza promozione in A del Frosinone, preferisse altre soluzione a quelle di restare sulla panchina giallazzurra. In pochissimi giorni il lavoro del responsabile dell'Area tecnica canarina ha risolto, in piena sintonia con il presidente Maurizio Stirpe, il nodo relativo al successore di Grosso.

La scelta è caduta sull'esperto della Serie A Eusebio Di Francesco, che con Angelozzi ha fatto registrare nel Sassuolo risultati eccellenti non solo nella gestione dei quattro campionati di Serie A, ma anche in campo europeo. In questi ultimi giorni abbiamo parlato di accordo raggiunto e di questo ne siamo anche convinti in attesa che il Club di Viale Olimpia possa ufficializzare l'esito della trattativa riguardante il tecnico di Pescara. Che ha avuto modo di conoscere anche nei particolari programmi e obiettivi della nuova società che il presidente Stirpe ha avuto modo di illustrargli. Il risultato? Di Francesco non solo li ha fatti propri ma prenderà possesso con i primissimi giorni del mese di luglio della panchina del Frosinone con entusiasmo e voglia di fare bene. Avrebbe potuto andare in un altro club dal momento che le richieste non gli mancavano. Ha scelto Frosinone perché sa che può lavorare bene e ottenere risultati apprezzabili anche in Serie A.

Il mercato

Possiamo azzardare e dire che di lavoro sotto traccia ne è stato fatto molto in attesa dell'apertura ormai prossima del mercato che vedrà Angelozzi e i suoi collaboratori impegnati nelle trattative sicuramente numerose sia in uscita che in entrata. E molto ancora ce ne sarà da fare per mettere a disposizione del tecnico il grosso della rosa per l'inizio del ritiro di Fiuggi. Ancora non è stato resa nota ma data del raduno ma non dovrebbe essere nei primi giorni del mese entrante. Passando ai possibili arrivi, Alessio Zerbin ha fatto molto bene nel Frosinone, meno nel Napoli dove ha avuto poche occasioni per mettere in mostra le sue qualità. Fa parte della squadra campione d'Italia ed è chiaro che vorrebbe restarci. Deciderà Rudi Garcia. Il suo agente Giulio Marinelli, intanto, in una intervista ha parlato anche del Frosinone precisando «che è prematuro parlare di squadre interessate ad Alessio. Prima vogliamo parlare con il Napoli, poi si vedrà...». Il nome nuovo entrato nel mirino di Guido Angelozzi potrebbe essere quello di Emmanuel Giasy, l'attaccante ghanese con cittadinanza italiana classe ‘94 in forza allo Spezia che il direttore conosce molto bene. Ha debuttato nella formazione ligure nella prima giornata del campionato 2018/2019 contro il Venezia e da allora ha fatto registrare in maglia bianconera 180 presenze con 20 gol. Nella lista della spesa di Angelozzi c'è con molta probabilità l'attaccante esterno norvegese del Venezia, Dennis Johnsen, classe 1998, in campo con i lagunari nei due campionati di B e in quello di A per un totale di 95 presenze con 11 gol. Tra i centrocampisti un calciatore già inseguito dal Frosinone ed è il tunisino classe ‘99 attualmente del Pescara ma con le valigie pronte e seguito anche da Genoa, Catanzaro e Venezia, con la Juve pronta a incassare il 50% della rivendita. Resta sempre attenzionato anche Haris Tabakovic, classe 1994, attaccante svizzero in forza all'Austria Vienna con 17 gol in 25 partite. Per chiudere con gli acquisti, uno è praticamente certo. Stiamo parlando di Matteo Ricci che rientrerà in Ciociaria dopo la stagione in prestito in Turchia. Un ragazzo che la A la conosce e che quindi potrebbe restare in canarino. In partenza Roberto Insigne potrebbe prendere la strada per Palermo atteso da Fabio Lucioni, Garritano dovrebbe ritornare al Modena insieme a Gelli e a Kalay che però potrebbe finire con Szyminski al Venezia, rientrando nella trattativa riguardante l'attaccante Johnsen.