Se la campagna abbonamenti relativa alla seconda promozione in Serie A venne lanciata sulle note del coro dei tifosi della Curva Nord "Vorrei che fosse ogni giorno domenica", quella riguardante l'ormai prossima stagione agonistica è stata al centro della conferenza stampa tenuta nella mattinata di ieri dal direttore Salvatore Gualtieri e battezzata con le parole di un altro coro che i tifosi del Leone non si stancano di cantare perché "Tifo solo il Frosinone, l'unica squadra del mio cuore".

Il responsabile Marketing & Comunicazione ha subito messo in rilievo che la campagna abbonamenti, che dà il via alla nuova stagione, è caratterizzata da due aspetti importanti: con il primo la società ha voluto premiare i vecchi abbonati che non hanno fatto mancare il loro appoggio anche nel periodo del Covid; con il secondo ha inteso privilegiare anche le famiglie.

Prelazione

Per rinnovare o acquistare il nuovo abbonamento bisognerà essere in possesso delle fidelity card. La prelazione avrà inizio il 21 giugno e si concluderà il 25, ed è riservata ai tremila abbonati della stagione 2022/23. In questa fase è possibile confermare il proprio posto oppure cambiare settore. Chi conferma il proprio abbonamento non può accedere alla fase due. Che è importante perché gli abbonati dal 28 al 30 giugno hanno la possibilità di acquistare un secondo abbonamento ma ridotto. Il ‘1+1' è riservato sia agli abbonati ma è un premio anche alle famiglie dal momento che può occupare il sedile vicino soltanto un parente under 18, donne, over 65 e bambino.

«Questa fase come anche le altre iniziative – ha precisato il direttore Gualtieri - sono nate dall'esigenza di esaudire le richieste arrivate dai tifosi. Insomma abbiamo ascoltato la gente».

Member card

La terza fase riguarda i members, che sono circa 2.000 e durerà dal 1 al 5 luglio. Anche questa categoria può usufruire di una prelazione insieme alla possibilità di acquistare un abbonamento ridotto ‘1+1', riservato solo a parenti e alle stese categorie suddette. Anche gli abbonati della stagione precedente, possono accedere a questa "finestra" se non sono riusciti nelle fasi precedenti.

Vendita libera

Inizia l'11 luglio ed è aperta per tutti coloro che vogliono sottoscrivere un abbonamento per la prima volta. Spiegato tutto ciò, andiamo a vedere quello che è invece il costo del biglietto per una singola gara, in modo da rendersi immediatamente conto del vantaggio importante di fare l'abbonamento. Facciamo l'esempio delle curve. Per gli abbonati il costo di ogni singola gara sarà di 14 euro e 20 centesimi, mentre il biglietto per una sola partita costerà 30 euro. Che diventano 40 euro in occasione delle sfide contro le big.