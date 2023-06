Eusebio Di Francesco è il successore di Fabio Grosso sulla panchina giallazzurra. L'accordo tra le parti è stato raggiunto nella mattinata di ieri e dà la possibilità al tecnico di Pescara di allenare ancora in Serie A dopo le positive esperienze alla guida del Sassuolo e poi con la Roma in particolare nel campionato 2017/2028 e in Champions League, e dopo le stagioni negative con la Sampdoria, il Cagliari e il Verona. L'accordo, comunque, è stato per il momento sancito da una stretta di mano che tra uomini veri vale più di una firma.

Che per ora non è possibile apporla dal momento che il contratto che lega Di Francesco al Verona scadrà soltanto il prossimo 30 giugno. Quindi il Frosinone potrà ufficializzare l'arrivo del tecnico sulla panchina giallazzurra a partire dal 1° luglio. Il tutto nei tempi previsti dal presidente Maurizio Stirpe in occasione della conferenza stampa di venerdì scorso.

«Prima dell'avvio della stagione sportiva – ha precisato il patron del Frosinone - avremo il nuovo allenatore. Il profilo? Deve aiutarci a completare questo tipo di percorso. Mi piacerebbe continuare a giocare un calcio propositivo, anche se la serie A è chiaramente diversa dalla B. Mi piace un tecnico in grado di darci quel quid che servirà per competere ad un obiettivo tagliato su misura per noi. Speriamo di essere in grado di ottenere un obiettivo migliore delle precedenti due stagioni di Serie A. Noi dobbiamo ripartire da un concetto: divertire e far divertire. Non dobbiamo avere nessun assillo, nessuna fretta. Delle idee le avevamo già per quanto riguarda l'intelaiatura della squadra. Ci confronteremo con il nuovo tecnico. Ma non è importante avere la squadra già fatta il primo giorno di ritiro, ma prima dell'esordio nel nuovo campionato. E tutto questo si raggiunte secondo un percorso e tempi giusti».

Impegno mantenuto con netto anticipo anche perché, mentre si aspettava la decisione da parte dell'ex tecnico, Guido Angelozzi ha cominciato a sondare alcuni tecnici nella eventualità di una risposta negativa. Facendo la storia delle trattative di questi ultimi giorni, il numero dei papabili è andato man mano assottigliandosi fino al gruppetto dei possibili successori di Fabio Grosso composto da Eusebio Di Francesco, Roberto D'Aversa, Michele Mignani, Andrea Pirlo e Massimiliano Alvini. Il tecnico abruzzese è stato sempre in pole position anche in considerazione del suo percorso che non può essere ridimensionato dalle ultime esperienze negative.

E soprattutto per il fatto importante che Angelozzi e Di Francesco hanno lavorato molto bene nel Sassuolo e sono tuttora legati da un rapporto di amicizia che ha avuto il suo peso nella conclusione positiva della trattativa. Ci sono state telefonate ma anche incontri tra i due e quello conclusivo di un paio di giorni fa che si sarebbe svolto a Roma tra il patron del Frosinone, Maurizio Stirpe, e Eusebio Di Francesco molto probabilmente è stato decisivo.

Quando il presidente del club di Viale Olimpia parla della sua società e dei nuovi progetti nati e tuttora portati avanti con serietà estrema riesce sempre a farsi ascoltare. Anche da parte del nuovo tecnico che di coraggio ne ha mostrato ed anche in quantità consistente. Assumere la guida tecnica del Frosinone per affrontare il campionato di Serie A da matricola non è decisione da prendere con facilità.

Anche perché nonostante i cinque campionati sulla panchina del Sassuolo, il primo dalla Serie B alla massima Serie e gli altri in A; nonostante il terzo posto nella stagione 2017/2018 quando era sulla panchina della Roma e la semifinale di Champions persa con il Liverpool dopo il "miracolo" nei quarti di finale contro il Barcellona (sconfitta per 4-1 in trasferta e successo per 3 a 0 nel return match dell'Olimpico), Eusebio Di Francesco è reduce da tre panchine non fortunate con la Sampdoria, con il Cagliari e con il Verona. Comunque da una parte la speranza del presidente Maurizio Stirpe è che Eusebio Di Francesco possa essere il tecnico in grado di dare quel "quid" che permetta al Frosinone di restare per la prima volta nella sua storia in Serie A, e dall'altra la convinzione che il club di Viale Olimpia possa per il neo allenatore diventare l'ideale trampolino di rilancio sul piano soprattutto, delle soddisfazioni personali, vogliamo considerarle come scommesse che entrambi saranno pronti a fare del tutto per vincerle.