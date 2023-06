Fabio Grosso non sarà sulla panchina del Frosinone nel prossimo campionato di Serie A. Il tecnico della terza promozione dei canarini nella massima serie ha deciso di non rinnovare l'accordo che scadrà il prossimo 30 giugno. Si conclude così il matrimonio fortunato che ha avuto come migliore risultato la prestigiosa stagione agonistica che ha premiato la formazione giallazzurra con lo scudetto tricolore della serie cadetta, dopo il brillante percorso lungo il quale ha dominato il lotto di concorrenti dalle prime partite del campionato fino all'ultima gara.

Sulla panchina giallazzurra il tecnico è rimasto seduto per 84 partite concluse con 42 vittorie, 24 pareggi e 18 sconfitte. Al Frosinone era giunto il 23 marzo 2021 per sostituire Alessandro Nesta con la squadra al dodicesimo posto della classifica, per poi chiudere la stagione al decimo. L'anno successivo ottavo posto e play off falliti solo per la peggiore situazione negli scontri diretti con il Perugia. Per la cronaca, comunque, fino alle ore 22 di ieri nessuna comunicazione da parte di Grosso era giunta al Frosinone Calcio.

Anche se i mezzi di comunicazione ne davano notizia. Per la successione del tecnico, Guido Angelozzi era già al lavoro nella ipotesi, poi verificatasi, di una rinuncia di Grosso a continuare il rapporto con il Frosinone. Il ventaglio di nomi dei possibili successori dovrebbe comprendere Eusebio Di Francesco, che il direttore dell'Area tecnica giallazzurra conosceva per averlo avuto nel Sassuolo, Andrea Stramaccioni, Davide Nicola, Roberto D'Aversa, Aurelio Andreazzoli, Luca Gotti e Gabriele Cioffi

Riscatti e controriscatti

Da ieri il direttore Guido Angelozzi è impegnato anche nell'esercitare le prime due opzioni per quanto riguarda il prestito di Samuele Mulattieri e Ben Kone, che prevedono il riscatto da parte del Frosinone da esercitare entro la giornata odierna. Il club di Viale Olimpia se ne avvarrà per tenere in vita la clausola dei due contratti, dopodiché toccherà all'Inter per il centravanti e al Torino per il centrocampista esercitare il controriscatto entro i due giorni che vanno dal 17 al 19 giugno.

Si tratta di casi dall'esito scontato dal momento che sia l'Inter che il Torino hanno già dichiarato di avvalersi della seconda opzione. Il che significa che i due ex canarini torneranno nelle rispettive società con il Frosinone che ne trarrà, comunque, un beneficio economico. Una specie di premio di valorizzazione che non è possibile quantificare dal momento che non si conoscono le cifre che le due società hanno deciso di investire nel riscatto e nel controriscatto. Detto questo non tutto potrebbe essere deciso in via definitiva soprattutto per Samuele Mulattieri.

Nel senso che l'Inter, come abbiamo già cercato di spiegare nel servizio di ieri, ha in mente di inserire il centravanti nella trattativa che ha allacciato con il Sassuolo per porre a disposizione di Simone Inzaghi il centrocampista Davide Frattesi, al centro di un'asta con alcune squadre che inseguono il giovane nazionale di Mancini. Il direttore Angelozzi sta seguendo l'evolversi della situazione soprattutto se la trattativa dovesse andare in porto con le modalità a tutti note. Nel qual caso tornerebbe alla carica per ottenere un nuovo prestito per l'attaccante ex Spezia non dall'Inter ma dal Sassuolo. Comunque si può die che l'Inter sta accelerando per chiudere la trattativa il più presto possibile.

Mercato

La voce di una possibile corsia preferenziale che conduce in Veneto rimbalza da Venezia. Il direttore Guido Angelozzi avrebbe appuntato le sue attenzioni su due giocatori neroverdi e cioè su Dennis Johnsen (1998) e su Joel Pohjanpalo (1994) entrambi attaccanti, norvegese il primo e finlandese il secondo. Johnsen è stato molto vicino al trasferimento in Ciociaria già a gennaio scorso. Come contropartita potrebbe esserci il trasferimento a Venezia di Szymimski e Kalaj, che renderebbe più leggero il prezzo dei cartellini dei due attaccanti della formazione di Vanoli.