Fabio Grosso non sarà l'allenatore del Frosinone per la prossima stagione in Serie A. Il tecnico ha comunicato oggi la decisione alla società, che adesso dovrà trovare una valida alternativa. Nelle prossime ore si conosceranno le motivazioni alla base della scelta. Si parla di un forte interessamento della Sampdoria per l'ormai ex tecnico canarino, anche se non è da escludere che Grosso decida di stare un anno fermo. A questo punto sale l'attesa per la conferenza stampa di venerdì prossimo del presidente Stirpe, nella quale con ogni probabilità verrà comunicato il nome del prossimo allenatore del Frosinone. Stando ai rumors, in corsa ci sarebbero Davide Nicola, Luca Gotti, Eusebio Di Francesco e Gabriele Cioffi.