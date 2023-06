«Sono le emozioni che raccontano quanto è successo. Siamo orgogliosi, come ha detto il nostro presidente, di quanto siamo riusciti a fare tutti insieme. Ci teniamo a ringraziarvi per quanto ci state dimostrando e ci rendiamo conto, ogni giorno che passa, che è stato fatto qualcosa di importante. Poi nello sport e nella vita bisogna godere di quanto è stato fatto e poi rimettersi subito in carreggiata per cercare di ottenere qualcosa di nuovo. Quindi abbiamo tempo per goderci la bella vittoria e dopo un meritato recupero siamo pronti a ripartire per provare ad affrontare nuove e più difficili sfide. Cercheremo di farci trovare pronti».

Quando leggiamo di nuovo il breve intervento di Fabio Grosso a chiusura della cerimonia alla "Pisana" della premiazione del Frosinone facciamo fatica ad affermare che, dopo tre settimane di attesa per il rinnovo del contratto al tecnico e a due giorni dalla importante conferenza stampa del presidente Maurizio Stirpe, stiamo parlando di ore decisive per quanto riguarda il titolare della panchina giallazzurra per la prossima stagione agonistica. Quello che è successo in questo lasso di tempo lo sappiamo tutti. Per fortuna le voci di provenienza francese sembrano avere perso forza e allora non resta da sperare che quelle parole dette il 24 maggio acquistino la convinzione necessaria per chiudere positivamente il discorso su Fabio Grosso ancora sulla panchina del Frosinone anche per il prossimo più impegnativo campionato. Dovremo attendere, comunque, la conferenza di venerdì prossimo del presidente Stirpe per averne conferma o meno.

Le trattative

L'asta che è in atto per l'acquisto del giovane centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, riporta d'attualità anche la possibilità che Samuele Mulattieri, inaspettatamente non convocato da Paolo Nicolato nella nazionale Under 21, torni a indossare la casacca canarina per un altro prestito secco. Il Frosinone non ha smesso di pensarci anche se da parte dell'Inter è apparsa evidente la volontà di fare cassa dalla sua cessione. E questo sarebbe emerso nel corso dell'incontro del mese scorso avuto a Milano dal direttore Angelozzi. 
Chiusa dunque la possibilità di un ripensamento da parte del club nerazzurro, una possibilità c'è di cercare di riavere il centravanti ancora in prestito ed è legata alla conclusione dell'asta che riguarda Frattesi 
Ci partecipa insieme alla Juventus, alla Roma e ad altri club, anche l'Inter che avrebbe avanzato la proposta di alleggerire il costo del cartellino del centrocampista cedendo al Sassuolo come parziale contropartita il centrocampista Giovanni Fabbian (2003) e Samuele Mulattieri (2000) appunto, entrambi rientrati rispettivamente al club nerazzurro dalla Reggina e dal Frosinone per fine prestito. Con la conseguenza che la trattativa per riavere l'attaccante ex Spezia Guido Angelozzi la porterebbe avanti non più con l'Inter ma con il club emiliano che, a quanto sembra, sarebbe intenzionato a cedere in prestito il giovane attaccante per farlo giocare in Serie A con maggiore continuità. Comunque per il momento il Frosinone resta alla finestra in attesa della trattativa che il Sassuolo ha in atto per la cessione di Davide Frattesi. Se dovesse finire secondo le modalità suddette toccherà al direttore Angelozzi cercare di portare di nuovo Samuele Mulattieri in gallazzurro.