Soltanto tre giorni ci separano dalla conferenza stampa del presidente Maurizio Stirpe e poi voci e illazioni sul futuro di Fabio Grosso saranno spazzate via dalle parole del patron del Frosinone. Anzi le ultime voci, in particolare quella rilanciata da Gianluca Di Marzio con la notizia "l'Olimpique Marsiglia è alla ricerca di un allenatore: idea Grosso del Frosinone", sembra superata dalla decisione con la quale il club francese avrebbe ormai scelto il successore di Igor Tudor nella persona dell'allenatore che è stato sulla panchina dell'Atletico River Plate dal 2014 al 2022. Alludiamo all'argentino Marcelo Gallardo che il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha avuto modo di incontrare in occasione della finale di Champions League, disputata a Istanbul.

I risultati di quell'incontro sarebbero stati positivi al punto che la rapida trattativa sarebbe sul punto di concludersi con la firma del contratto da parte del tecnico argentino. La notizia verrebbe confermata anche dal fatto che il Napoli, che aveva nel mirino l'ex allenatore del River Plate, sarebbe stato costretto a cambiate obiettivo per trovare il titolare della panchina che Luciano Spalletti ha onorato con la conquista dello scudetto che al Napoli mancava dalla stagione 1989/1990. Tornando a Fabio Grosso c'è da precisare che non si è mai allontanato dal club che ha portato in Serie A per ovvii motivi contrattuali e che, con tutta probabilità, siederà ancora sulla panchina giallazzurra con un contratto che potrebbe scadere il 30 giugno 2025.

Le altre trattative

Per quanto riguarda invece il mercato dei calciatori, il Frosinone continua a seguire con estrema attenzione il "caso Sampdoria" la cui conclusione appare ancora lontana e incerta. Non è notizia di oggi che nella lista della spesa di Guido Angelozzi ci sia anche Tommaso Augello, il difensore classe 1994 che il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra conosce molto bene per averlo avuto nello Spezia. In situazione di normalità Augello ha un costo sicuramente alto, che potrebbe ridimensionarsi se il "caso Samp" dovesse finire male. Comunque il club di Viale Olimpia è in stato di allerta.

Un'altra trattativa ancora in atto riguarda il centrocampista Gianluca Gaetano, classe 2000, che nel Napoli di Spalletti ha fatto registrare otto presenze e un gol dopo il positivo campionato di Serie B 2021/2022 giocato e vinto con la Cremonese (35 presenze con sette gol). Il nome nuovo degli ultimi giorni è quello del centrocampista di origine marocchina Hamza Rafia, classe 1999, giunto al Pescara il 27 gennaio scorso con contratto fino al 30 giugno 2025, ma con metà del cartellino ancora di proprietà della Juventus.

Come abbiamo avuto modo di dire, il giovane calciatore ha scalato le varie squadre giovanili dell'Olympique Lione per giocare nella seconda squadra con 25 presenze in tre anni. Quindi è approdato nella Juventus e il 26 agosto ha fatto parte della formazione della Under 23 bianconera che ha vinto la Coppa Italia di C. Il 17 dicembre 2020 Andrea Pirlo lo ha convocato in prima squadra ma è stato in panchina. Ha invece debuttato con la Juventus nella vittoriosa partita di Coppa contro il Genoa, segnando anche la prima rete delle tre con cui i bianconeri hanno superato il turno.

Dalla Juventus alla Standard di Liegi dove ha fatto registrare nove presenze nel massimo campionato belga. Infine la Cremonese da gennaio a giugno 2022 con la cui maglia sostituisce nella ripresa Fagioli nella gara vinta 2 a 1 dal Frosinone allo Stirpe il 9 aprile. Per chiudere resta ancora aperta la pista riguardante l'attaccante di nazionale svizzera, Haris Tabakovic, nell'ultimo campionato all'Austria Vienna.