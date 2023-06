Quella che si apre oggi sarà la settimana decisiva per conoscere il futuro di Fabio Grosso. Ossia se nella nuova stagione, che il Frosinone giocherà nella massima serie, sarà ancora lui l'allenatore della squadra canarina o se accetterà la proposta che gli è arrivata dal Marsiglia (della stessa abbiamo già parlato sul nostro giornale a inizio della scorsa settimana) e che negli ultimi giorni sembrerebbe diventata più concreta. In ogni caso il club di Viale Olimpia ha deciso di concedere all'allenatore, che ha contribuito in maniera importante a riportare per la terza volta nella sua storia il Frosinone in Serie A, solo qualche altro giorno per riflettere sulla scelta da fare. Grosso, infatti, avrà tempo fino a giovedì per dare una risposta alla società giallazzurra, visto che venerdì mattina è in programma l'attesa conferenza stampa del presidente Maurizio Stirpe, nel corso della quale annuncerà il maniera ufficiale il futuro di Fabio Grosso. Per il momento, l'unica cosa certa è che il massimo esponente del club ciociaro e il suo direttore dell'area tecnica, Guido Angelozzi, hanno stabilito quelli che in linea di massima sono i programma e gli obiettivi per la nuova stagione e subito dopo li hanno comunicati al tecnico.

La trattativa di Grosso con l'Olimpique Marsiglia

Ma perché Grosso non ha ancora fatto la sua scelta definitiva? Nessuno può dirlo in maniera certa, ma una risposta molto vicina alla verità potrebbe esserci. Sicuramente il Marsiglia ha contattato il tecnico del Frosinone, non ultimo alla luce degli ottimi rapporti che Fabio Grosso ha con il direttore sportivo del club francese, Javier Ribalta (hanno lavorato insieme per due anni nel settore giovanile della Juventus), ma oltre a lui la dirigenza dei francesi ha incontrato altri tecnici e ora si è presa del tempo per decidere. Tempo che per Grosso, come detto, sta invece per scadere. Il rischio dell'allenatore quindi, nel caso entro giovedì non darà l'ok al Frosinone per il rinnovo, può essere quello di restare poi senza squadra nel caso il Marsiglia decida di puntare su un altro degli allenatori della mini rosa che ha sondato in questi ultimi giorni.

Angelozzi non perde tempo e lavora sul mercato

In ogni caso, anche se manca ancora l'ufficialità sul nome del tecnico che guiderà la squadra canarina nel prossimo campionato di Serie A, il direttore dell'area tecnica dei giallazzurri, Guido Angelozzi, già da un paio di settimane è al lavoro per cercare di rafforzare la rosa dell'ultimo campionato nel migliore dei modi. A tal proposito il nome nuovo, che va ad aggiungersi a quello di cui abbiamo parlato nell'edizione di ieri ossia del centrocampista offensivo del Pescara, Hamza Rafia, è quello di Nikola Maksimovic. Il difensore centrale è svincolato dopo essere rimasto fermo nell'ultima stagione. In passato il classe ‘91 ha vestito nel campionato italiano le maglie del Torino, del Napoli e del Genoa.