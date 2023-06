Ancora qualche giorno tra voci di trattative di mercato, qualcuna vera e molte neppure iniziate, prima che sul Frosinone Calcio sia la parola del presidente Maurizio Stirpe a fare chiarezza. Su tutto. Dal tecnico alla formazione da allestire, dai programmi agli obiettivi e a tutte le altre problematiche che il sodalizio di Viale Olimpia sarà chiamata ad affrontare per allineare ai nastri di partenza della prossima molto più impegnativa stagione agonistica una formazione che si batta per lo scudetto di una salvezza il più possibile tranquilla. Quindi ben arrivi la conferenza stampa del 16 giugno prossimo nel corso della quale il patron del Frosinone illustrerà le linee programmatiche lungo le quali si muoverà il club insieme alle altre strategie da seguire per cercare di restare nella massima serie dopo i due precedenti tentativi andati a vuoto.

Alla conferenza stampa prossima il presidente Stirpe dovrà arrivarci con il nome del titolare della panchina, punto di partenza per altri discorsi di natura tecnica. A tal proposito venerdì scorso non c'è stato alcun incontro tra società e Fabio Grosso dal momento che il tecnico è in Sardegna. Ci sono state delle telefonate con le quali Grosso è stato messo al corrente di tutto ed altre ne serviranno per chiudere il discorso relativo alla panchina. È chiaro altresì che tutto dovrà risolversi al massimo entro giovedì, ossia il giorno precedente la conferenza alla quale, come detto, il patron dovrà presentarsi con il "sì" del tecnico. Diversamente si cercherà il suo successore. C'è comunque da precisare che il responsabile dell'area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi, che per il suo ruolo importante in seno al club di Viale Olimpia, ha contatti continui con il tecnico, nelle varie interviste rilasciate ha Mostrato sempre un certo ottimismo circa il futuro di Fabio Grosso ancora nel Frosinone. È quanto verificheremo dalle parole del presidente Stirpe. Intanto l'ultima voce di mercato parla di una possibile trattativa per il centrocampista di origine marocchina Hamza Rafia, giunto al Pescara a titolo definitivo il 27 gennaio scorso con contratto fino al 30 giugno 2025. Trasferitosi con la famiglia in Francia, il giovane calciatore scala le varie squadre giovanili dell'Olympique Lione per giocare nella seconda squadra con 25 presenze in tre anni. Quindi approda nella Juventus e il 26 agosto è nella formazione della Under 23 bianconera che vince la Coppa Italia di C.

Il 17 dicembre 2020 Andrea Pirlo lo convoca in prima squadra ma resta in panchina. Nella seconda convocazione debutta con la Juventus nella vittoriosa partita di Coppa contro il Genoa segnando anche la prima rete delle tre con cui i bianconeri superano il turno. Dalla Juventus alla Standard di Liegi dove fa registrare nove presenze nel massimo campionato belga. Infine la Cremonese da gennaio a giugno 2022 con la cui maglia sostituisce nella ripresa Fagioli nella gara vinta 2 a 1 dal Frosinone allo Stirpe il 9 aprile.