Cresciuto nelle giovanili dell'Inter e dopo essersi fatte le ossa nel Fossano, società di Serie D, Daniel Boloca ha avuto la fortuna di essere notato da Guido Angelozzi, che se lo ha voluto con se allo Spezia dove è passato per la seconda volta inosservato. O meglio a fine stagione con il direttore che è andato via, il classe ‘98 è stato lasciato libero di accasarsi a suo piacimento. A quel punto l'attuale responsabile dell'Area tecnica del Frosinone aveva chiuso l'accordo proprio con il club ciociaro e, continuando a credere nel ragazzo, lo ha chiamato in giallazzurro dove ha effettuato lo step più importante, concretizzatosi nel campionato della terza promozione in Serie A. Prestazioni brillanti nel ruolo sia di mezzala che di regista, ora il giovanotto di Chieri è pronto per il secondo più importante step che lo proietterebbe nella massima divisione del calcio nazionale. Uno dei tre fiori all'occhiello del club di Viale Olimpia accanto all'attaccante Giuseppe Caso e al difensore Antony Oyono.

Settant'anni in tre, gli alfieri della linea verde del club di Viale Olimpia. Due stagioni nel Frosinone da parte di Daniel Boloca, giocate ad altissimo livello tanto da attirare le attenzioni di alcune società della Serie A. In particolare del Sassuolo, del Bologna, della Fiorentina, del Torino e della Lazio per la soddisfazione del direttore Angelozzi. Sono voci di mercato sorte già da alcuni giorni, ma che non hanno avuto conferme anche perché il Frosinone non poteva darle prima di decidere di rinnovare o meno il contratto al tecnico della promozione in A Fabio Grosso. Quindi non sappiamo se le stesse voci hanno avuto un seguito o meno. Una cosa però è certa: nonostante i riflettori della Serie A sicuramente accesi sulle sue qualità che la stagione agonistica che sta per chiudersi ha evidenziato in abbondanza, Daniel Boloca ha manifestato a più riprese la volontà di volere restare attaccato quantomeno per un'altra stagione alla maglia che lo ha reso giocatore vero.

La valigie in verità le ha fatte, ma per recarsi insieme alla fidanzata a Ibiza per una breve vacanza, sicuramente meritata. Poi, al ritorno, deciderà il suo futuro se ci saranno richiese allettanti sia per il calciatore che per la società ciociara. Un altro giallazzurro diventato di recente nostro concittadino onorario ma tornato alla Cremonese per fine prestito ha dichiarato che avrebbe immenso piacere di restare al Frosinone. Si tratta di Luca Ravanelli che con Fabio Lucioni ha formato la migliore coppia di centrali difensivi del campionato. Il direttore Angelozzi sta seguendo la trattativa con la Cremonese. La coppia però non potrà di nuovo formarsi dal momento che Fabio Lucioni, rientrato a Lecce per fine prestito, starebbe per chiudere la trattativa per trasferirsi a Palermo con un biennale.