Con un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale del club, il Frosinone Calcio ha reso noto che il presidente Maurizio Stirpe terrà la tanto attesa conferenza stampa "il giorno 16 giugno alle ore 11,30 nella Guest Area dello stadio "Benito Stirpe". Possiamo ritenere che, svolgendosi quando al termine ufficiale della prestigiosa stagione della terza promozione in Serie A mancheranno quindici giorni, l'ampia e dotta relazione del patron del club di Viale Olimpia abbracci come consuntivo il campionato dei record 2022/2023 per affrontare il discorso sul prossimo più impegnativo riguardante la massima serie calcistica nazionale.


Ascolteremo una relazione a 360 gradi sui risultati non solo tecnici della gestione della stagione agonistica che sta per concludersi e, ovviamente, programmi e obiettivi di quella che, sul campo, prenderà avvio il 13 agosto prossimo. Ovviamente nel rispetto del nuovo corso iniziato con l'arrivo al Frosinone del direttore dell'Area tecnica Guido Angelozzi che ha come punti cardine quello di privilegiare la politica dei giovani per giungere a una gestione societaria sostenibile e in grado di autofinanziarsi.

Insomma, conoscendo il presidente Stirpe, che mai ha voluto creare dannose illusioni, con tutta probabilità sentiremo parole con le quali il patron inviterà tutti a restare con i piedi ben piantati al suolo. Niente voli pindarici, insomma, ma il secondo scudetto che il Frosinone dovrà conquistare nel più impegnativo campionato sarà una salvezza tranquilla. Se poi la squadra riuscirà a fare meglio, tanto di guadagnato.

A proposito di squadra c'è anche attesa per chi la allenerà dopo che tutti, indistintamente, hanno sempre sostenuto il grande ruolo che ha avuto Fabio Grosso nello strepitoso campionato che ha prodotto la meritata promozione. Eppure in questi ultimi giorni voci su voci si sono rincorse riguardanti una possibile separazione in arrivo tra società e tecnico quando sia il presidente Stirpe che il direttore Angelozzi da una parte e Fabio Grosso dall'altra hanno sempre dichiarato di non esserci alcun problema che potesse fare pensare a questa soluzione.

Poi tutto può succedere nel calcio, ma preavvisi di rottura non sembrano esserci stati. Grosso allora resterà o meno sulla panchina del Frosinone? La risposta la mattina del 16 giugno prossimo ce la darà il presidente Maurizio Stirpe. Sulla formazione che dovrà affrontare il campionato di Serie A, il patron del Frosinone si guarderà bene dal fare invasioni di campo anche se dovrebbe illustrare il problema nelle linee generali. E sarà anche questo una relazione da ascoltare con interesse.

Campagna abbonamenti

Ne parlerà il direttore marketing e comunicazione Salvatore Gualtieri nella conferenza stampa che si sarà il 19 giugno. E c'è attesa nella massa degli sportivi anche per il lancio della campagna abbonamenti per quanto riguarda il costo della tessera soprattutto per i posti popolari. Il dato da battere sono gli 11.305 abbonati della stagione2018/2019 ma un indicatore positivo viene fuori dal numero delle Member card che sono state richieste negli ultimi venti giorni prima dello stop del rilascio: oltre 700. Anche perché la Member card dà diritto ad una seconda prelazione. Diciamo che non ci risultano ancora le dati dell'inizio della prima fase che riguarda i vecchi abbonati. Poi ci sarà la prelazione per i possessori della Member card e, infine, inizierà la vendita libera.

Trattative di mercato

Fabio Lucioni e Pierpaolo Bisoli dovrebbero essere i primi due acquisti del Palermo. Per l'ex capitano del Frosinone, tornato a Lecce che ne detiene in cartellino fino al 30 giugno 2024, ci sarebbe anche il "sì" del difensore sulla base di un biennale. Per quanto riguarda il Frosinone Stefano Turati e Luca Ravanelli dovrebbero essere i primi due ex canarini che potrebbero tornare a giocare con la maglia giallazzurra. Trattative in corso con il Sassuolo e con la Cremonese. Infine la Ternana potrebbe giocare le partite interne al "Benito Stirpe". La società delle fere avrebbe deciso di chiedere lo stadio di Viale Olimpia come sede alternativa, non potendo utilizzare il "Liberati" nel caso che non si sbloccasse la situazione riguardante l'incompatibilità del presidente del club Stefano Bandecchi, eletto anche sindaco della città umbra.