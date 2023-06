La coppia di difensori centrali più valida del Frosinone volato di nuovo in Serie A si sta dividendo: il capitano Fabio Lucioni sta per approdare al Palermo, il più giovane compagno di ruolo, Luca Ravanelli, ha molte possibilità di restare in giallazzurro. Ma andiamo con ordine. Dopo aver messo a segno i rinnovi del bomber Brunori e del centrocampista Gomes, il club rosanero sta per chiudere anche la trattativa per l'acquisto del capitano del Frosinone che, dopo il prestito al sodalizio di Viale Olimpia, dovrebbe giungere alla corte di Eugenio Corini che guiderà una formazione in grado di riconquistare la massima serie. Lucioni è stato il punto di forza del team giallazzurro in campo e di riferimento nello spogliatoio che, grazie alla sua presenza, ha avuto compattezza a prova di bomba.

Trentuno presenze per complessivi 2.720 minuti e soprattutto quattro gol che, da difensore è tantissima roba. Potrebbe invece "tornarea", come detto, Luca Ravanelli che con la maglia giallazzurra sulle spalle si è guadagnato onore a gloria per aver offerto prestazioni di alto livello tecnico e agonistico. Ci sono trattative in corso che possono giungere in porto considerando gli ottimi rapporti con la Cremonese. Ravanelli potrebbe essere il primo dei dodici canarini tornati a fine stagione nei loro club di apparteneza per fine prestito. Disco rosso per riavere Kone e Mulattieri. Per il primo il Torino è stato chiaro nel volerlo fare suo mentre per il secondo l'Inter lo ha inserito con Fabbian come parziale contropartita per avere Frattesi dal Sassuolo. Tornando a Ravanelli, altri due calciatori che potrebbero "tornare" in giallazzurro sono Stefano Turati e Mario Sampirisi. Trattative in corso.

Incontro decisivo

Il calcio giocato ha lasciato ormai il posto a quello parlato. In entrambi il protagonista è rimasto Fabio Grosso che, dopo aver guidato la formazione giallazzurra nella strepitosa impresa della terza promozione in Serie A, continua a restare agli onori della cronaca con le voci che si rincorrono circa il futuro molto prossimo del tecnico campione del mondo. È toccato al direttore Angelozzi affrontarle dal momento che, essendo Grosso in vacanza, ha dovuto rispondere a tutta una serie di domande circa il rinnovo o meno del contratto allo stesso allenatore. Prima, comunque, vogliamo riportare le dichiarazioni del tecnico del Frosinone che il 24 maggio scorso ha rilasciato in occasione della premiazione alla Regione Lazio del Frosinone campione della Serie B. «Sono le emozioni – ha precisato Fabio Grosso - che raccontano quanto è successo. Siamo orgogliosi, come ha detto il nostro presidente, di quanto siamo riusciti a fare tutti insieme. Ci teniamo a ringraziarvi per quanto ci state dimostrando e ci rendiamo conto, ogni giorno che passa, che è stato fatto qualcosa di importante. Poi nello sport e nella vita bisogna godere di quanto è stato fatto e poi rimettersi subito in carreggiata per cercare di ottenere qualcosa di nuovo. Quindi abbiamo tempo per goderci la bella vittoria e dopo un meritato recupero siamo pronti a ripartire per provare ad affrontare nuove e più difficili sfide. Cercheremo di farci trovare pronti». Parole alle quali Grosso ha dato un significato ben preciso. Poi le dinamiche anche nel mercato ti possono fare sorgere dubbi e per il tecnico ci sarebbero state sotto forma di club importanti che nel mirino avrebbero posto l'allenatore del Frosinone dei miracoli. Il direttore Guido Angelozzi è rimasto con i piedi per terra e, come nel caso della intervista concessa a Sky, ha precisato: «Grosso a rischio? Questa mi sembra del tutto nuova. Il mister è in scadenza di contratto e prima che andasse in vacanza ci siamo visti. Ha voluto prendersi una settimana di vacanza per stare con la famiglia. L'ho sentito poche ore fa e se avesse deciso di andare via me lo avrebbe detto. Ma nel calcio può sempre succedere tutto…». A poco meno di un mese dalla certezza di essere approdati in Serie A, siamo giunti in dirittura di arrivo con la riunione di domani pomeriggio con il presidente Maurizio Stirpe, il direttore Angelozzi e con Grosso. Al termine della quale conosceremo il futuro di Grosso. «Se avremo le stesse motivazioni – sono parole del direttore dell'Area tecnica giallazzurra pronunciate qualche giorno fa – andremo avanti insieme».