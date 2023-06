La "fumata" è prevista per venerdì sera. E speriamo che sia anche bianca, perché significherebbe per il Frosinone il superamento del problema riguardante la guida tecnica della squadra per il nuovo campionato di Serie A. Ci sarà non al termine di un conclave, ma di un incontro tra il presidente Maurizio Stirpe, il direttore Guido Angelozzi e Fabio Grosso, rientrato dalla breve vacanza in Sardegna. Lo aveva preannunciato lo stesso Angelozzi nel corso della cerimonia della consegna dei riconoscimenti conferiti dall'Unione della stampa sportiva italiani, al circolo Canottieri Aniene, affermando «che entro la settimana conosceremo il futuro di Grosso». Angelozzi, a dire la verità, nella sua ultima dichiarazione sul tecnico della promozione resa a Sky, ha precisato circa alcuni rumors di mercato che «se Grosso avesse maturato la decisione di andare via, penso che me l'avrebbe detto. Ci siamo parlati prima che andasse in vacanza, dandoci appuntamento per questa settimana. L'ho anche ringraziato per il premio avuto poiché il merito è suo. Le voci di un addio, dunque, mi stupiscono come la situazione che si è creata nel Milan con Maldini e Massara».

Sulla Serie A prossima che attende il club di Viale Olimpia, Angelozzi ha aggiunto che "niente mi spaventa anche perché le ho provate tutte. È chiaro che sarà dura e perciò dovremo essere tutti uniti e d'accordo. Quando ci incontreremo ci sarà chiarezza su tutto e potremo andare avanti con la massima decisione». Il momento di sedersi attorno a un tavolo è giunto quando venerdì, come detto, il presidente Stirpe, il direttore Angelozzi e il tecnico Grosso si confronteranno per arrivare alla "fumata". Vogliamo credere che sarà bianca e, quindi, a vantaggio del Frosinone che potrà ripartire con la stessa "triade" che ha operato perché la formazione giocasse un calcio che piace, che diverte e che vince. Anche nella massima serie calcistica nazionale. Niente conclave, insomma, ma solo un incontro da cui ripartire con più entusiasmo di prima. Per continuare il programma deciso quando Angelozzi ha messo piede negli uffici del "Benito Stirpe". Basato sulla valorizzazione dei giovani e sulla gestione societaria sostenibile e in grado di autofinanziarsi.

Il problema parcheggi

Dopo il no del Consiglio di Stato alla realizzazione del breve tratto di strada necessario per l'arrivo e il deflusso dei tifosi ospiti e per trasformare Viale Michelangelo in parcheggio molto ampio, comunque in parte compromesso dalla realizzazione di una pista ciclabile che pochi usano, il Comune è al lavoro per trovare soluzioni alternative. Anche perché compromessa è pure la valvola di sfogo rappresentata dalla zona non molto distante dallo "Stirpe". Ossia alcune strade che immettono su Viale Europa, che avrà la carreggiata ridotta dalla pista ciclabile, e cioè a Viale Francia, Viale Grecia e Viale Portogallo, collegate da altre piste ciclabili, in cui i tifosi del Leone non potranno più parcheggiare. Insomma per vedere il Frosinone in Serie A un problema in più.