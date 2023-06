Settimana importante per il Frosinone Calcio e, più in particolare, per Fabio Grosso dopo le tante dichiarazioni d'amore tra il club di Viale Olimpia ed il tecnico della terza promozione nella massima serie. A rompere il silenzio di questi ultimi giorni circa il rinnovo del contratto all'allenatore, è stato il direttore dell'Area tecnica Guido Angelozzi che, insieme ad altre personalità del mondo sportivo, ieri mattina ha ricevuto il riconoscimento da parte dell'Unione stampa sportiva della Capitale per la promozione del Frosinone in A. La cerimonia si è svolta all'interno del Circolo Canottieri Aniene alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del Presidente Ussi Nazionale Gianfranco Coppola, che hanno consegnato i riconoscimenti a giornalisti e alle eccellenze dello sport romano e laziale.

Subito dopo la consegna del premio, immancabile la domanda sul tecnico della promozione e se resterà sulla panchina giallazzurra.

«Grosso? Non ci sono dubbi – è stata la risposta di Angelozzi. Vuole soltanto capire cosa farà la società. In questi giorni prima incontrerò la società e poi Grosso. Per cui in settimana conosceremo il suo futuro».

Cioè sapremo se Fabio Grosso siederà sulla panchina del Frosinone anche nel prossimo campionato o se ci sarà una separazione consensuale che, comunque, nessuno si augura. È chiaro però che, se dovessero rispondere a verità le voci di mercato che girano, sarebbe proprio il Frosinone a chiedere al tecnico di approfittarne. Su Grosso insomma si sarebbero concentrate le attenzioni di due club d'oltralpe e cioè del Marsiglia e del Lione.

La panchina della formazione biancazzurra sarebbe rimasta vuota dopo l'addio di Igor Tudor che tutti danno come erede di Massimiliano Allegri. È molto probabile che succeda, altrettanto rischioso per Grosso rispondere "sì" alle sirene francesi. Con il Marsiglia anche il Lione sembra avere nel mirino il tecnico che a tutt'oggi, è ancora del Frosinone. A Lione Fabio Grosso c'è stato come calciatore dal 2007 al 2009 collezionando 53 presenze e realizzando 2 gol. Dalla città del Rodano arrivano notizie che parlerebbero addirittura di trattativa a buon punto e di offerta importante al tecnico che non sarebbe ostacolato dal club di Viale Olimpia. Comunque si tratta di pochi giorni ancora per avere il quadro completo della situazione tecnica.

Voci di mercato

Se prima non si decide chi siederà sulla panchina, difficile che si siano già chiuse delle operazioni di mercato. Sono, comunque, stati fatti dei nomi di calciatori in arrivo e in partenza, ovviamente al termine di contatti che ci sono sicuramente stati, ma al momento non si conosce a che punto siano arrivati. Abbiamo parlato di Gianluca Gaetano e di Alessandro Zanoli, centrocampista offensivo il primo e terzino il secondo nell'ambito di una possibile trattativa con il Napoli che sembrerebbe interessato ad Antony Oyono. Con l'aggiunta di un possibile ritorno anche di Alessio Zerbin in maglia giallazzurra. Insomma il Napoli avrebbe preferito, per quanto riguarda Zanoli, darlo di nuovo in prestito in A.

Attenzionato anche il giovane attaccante del Modena Nicholas Bonfanti ed anche qui trattativa multipla dal momento che in Emilia potrebbero finire sia il centrocampista Francesco Gelli, sia il difensore Sergio Kalaj. Di ieri la notizia che il Modena avrebbe chiesto anche Luca Garritano, ma si tratta di voci non confermate. Nel club emiliano è in arrivo poi Matteo Cotali, che è in scadenza di contratto e non rinnoverà con il Frosinone.

Aggiungiamo, poi, l'interessamento del Frosinone al difensore della Sampdoria Tommaso Augello e all'attaccante dell'Austria Vienna Haris Tabakovic e il capitolo delle voci di mercato è lungi dall'essere definito. Riguardo, infine, a Mulattieri e Kone, per i quali Inter e Torino eserciteranno il controriscatto, un ritorno in maglia canarina appare a dir poco improbabile. I granata avrebbe fatto sapere che terranno il centrocampista mentre sull'attaccante il club nerazzurro vuole fare cassa e quindi vendere a titolo definitivo. Per chiudere, il nome di ieri è quello di Jacub Kaluzinski, centrocampista classe 2002 del Lechia Gdansk.