Il Frosinone guarda anche all'estero per cercare una prima punta nel caso che non riesca a riavere dall'Inter il prestito di Samuele Mulattieri. Nel mirino del direttore Guido Angelozzi è entrato un attaccante di origine svizzera ma attualmente in forza all'Austria di Vienna, quinta nell'ultimo campionato della Bundesliga. Quando un calciatore con il vizio del gol riesce a metterne a segno diciassette in ventisette presenze è chiaro che attiri su di se' le attenzioni degli scopritori in giro per l'Europa alla difficile ricerca dei bomber.

È il caso di Haris Tabakovic, nato in Svizzera il 20 giugno 1994 e, come detto, in forza alla formazione più importante della capitale austriaca che lo ha prelevato un anno fa dallo Sporting Austria Lustenau. Attaccante dal fisico possente (è alto 1.94 centimetri) ha cambiato casacca il 1° luglio 2022 con la nuova società che gli ha fatto firmare un contratto che scadrà il 30 giugno 2025. Nel primo anno all'Austria Vienna si è posto subito in luce realizzando in 27 partite diciassette gol. Però sulla punta centrale non ci sarebbe solo il Frosinone, ma è sfida a tre, tutta da giocare, tra club che si scontreranno nel prossimo campionato di serie A.

Su Tabakovic, infatti, ci sarebbero anche la Fiorentina e il Genoa e a questo punto potrebbe avere la meglio chi si è mosso prima. Insomma una voce di mercato da seguire nei prossimi giorni come tale, non avendo conferme di alcun tipo. Il direttore Angelozzi da tempo sta anche seguendo un giovane attaccante che, attualmente, è in forza al Modena. Si tratta di Nicholas Bonfanti, classe 2002, sotto contratto fino al 2025, che potrebbe rientrare in una trattativa più complessa nel senso che, come sostiene Gianluca di Marzio, il club emiliano avrebbe puntato la sua attenzione sul centrocampista Francesco Gelli, acquistato a gennaio dal Frosinone e protagonista di prestazioni positive quando Grosso lo ha chiamato in formazione, e sul giovane difensore centrale Sergio Kalaj, diventato canarino a gennaio dell'anno scorso.

Su che basi la trattativa sarebbe iniziata e portata avanti è difficile dirlo. Da parte sua Bonfanti, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è passato al Modena dove, nel campionato da poco concluso, ha fatto registrare 30 presenze con 7 gol per complessivi 1.179'. Contro il Frosinone ha giocato i dieci minuti finali della gara di andata e i 33 minuti conclusivi del ritorno. Per il resto, mentre sembra allontanarsi dal Frosinone Fabio Lucioni, sarebbero in aumento le possibilità di restare per Luca Ravanelli che è tornato per fine prestito alla Cremonese.

Il giocatore, come sappiamo, ha manifestato la volontà di restare nel club di Viale Olimpia. Daniel Boloca e Antony Oyono continuano invece ad essere i pezzi pregiati sui quali si sono appuntate le richieste di alcuni club. Per il centrocampista si sarebbero fatti avanti Lazio, Torino, Sassuolo e Bologna, mentre per il difensore, oltre a un paio di club stranieri, il Napoli e il Sassuolo. Per Mulattieri, infine, sembra che l'Inter sia più disposta a fare cassa che a dare di nuovo in prestito l'attaccante.