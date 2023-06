Uomini veri nella vita di tutti i giorni prima di essere calciatori bravi sul rettangolo di gioco. È la regola che Guido Angelozzi ha sempre seguìto quando deve "fare la spesa". Anche nel Frosinone dal primo giorno che ha messo piede negli uffici del club di Viale Olimpia. Se i canarini sono stati la grande sorpresa della Serie B dell'ultima, lo devono soprattutto al gruppo di calciatori che, prima di diventare squadra vincente, è risultato essere una famiglia unita dalla bandiera degli identici valori etici e sportivi.

Gli esempi non mancano, come Boloca, Mazzitelli o Bidaoui, solo per fare qualche nome. E anche con i primi nomi che vengono fuori dal lavoro sicuramente impegnativo che il direttore dell'Area tecnica giallazzurra ha iniziato a compiere per allestire la nuova formazione che dovrà allinearsi ai nastri di partenza di un campionato da affrontare non da pendolare tra B e A, ma squadra in grado di restarci con onore.

Augello e Okereke

Dopo le voci sulla trattativa per portare al Frosinone Tommaso Augello, ecco che rispunta il nome dell'attaccante nigeriano David Okereke (1997) in forza alla Cremonese e già nel mirino del Frosinone nella stagione 2018/2019. Diciamo subito che niente c'è di ufficiale, ma entrambi rientrano con tutta probabilità nel lavoro sottotraccia che Guido Angelozzi sta effettuando già da diversi giorni. Prima di tutto li conosce molto bene dal momento che, come responsabile dell'Area tecnica dello Spezia, ha ceduto il difensore alla Sampdoria il 9 luglio 2019 con l'obbligo di riscatto che il club doriano ha esercitato facendo un quadriennale al difensore. Stesso discorso per l'attaccante per il quale, sempre nella finestra estiva di mercato e nello stesso giorno della cessione di Augello, il direttore dell'Area tecnica giallazzurra è riuscito a chiudere la trattativa con il Bruges cedendo Okereke a titolo definitivo per otto milioni più due di bonus.

Il trasferimento al Bruges dell'attaccante nigeriano fece scalpore per la cifra che è risultata la più alta sborsata dal club belga. In una intervista dell'epoca Angelozzi dichiarò: «Un paragone con Kouame? Okereke ha più tecnica. Fin qui ha messo a segno cinque gol e sei assist…».

L'attaccante chiuse la stagione con 10 gol. Con la maglia dello Spezia ha fatto registrare 59 presenze con 11 gol. Dopo il Bruges ha indossato in Serie A le maglie del Venezia (32 presenze e 7 gol) e della Cremonese (29 presenze e 7 gol).

Okereke e il Frosinone

Sugli spalti dello stadio "Ciro Vigorito" in occasione della gara Benevento-Spezia del 18 novembre 2018 c'era anche Stefano Capozzucca nella veste di consigliere di mercato del Frosinone. Ovviamente per vedere all'opera l'attaccante nigeriano che realizzò anche due gol che furono decisivi per il successo della formazione ligure di Pasquale Marino che vinse 3 a 1. Il Frosinone lo stava seguendo da qualche tempo e contro i sanniti sfoderò anche una grossa prestazione. Sul giocatore, comunque, oltre al Frosinone e al Genoa, c'erano anche alcuni club stranieri tra i quali, appunto, il Bruges. Okereke, che all'epoca aveva ventuno anni, ha incontrato tre volte i canarini, sempre con la maglia dello Spezia. La prima il 3 dicembre 2016 al "Picco" e la gara si concluse 0 a 0. Il nigeriano rimase in campo fino al 22' della ripresa. Nelle altre due partite è rimasto in panchina. Il 25 aprile 2017 quando i canarini hanno vinto 2 a 0 e l'11 novembre 2017 quando le due squadre hanno pareggiato 1 a 1.

Altre voci di mercato

In uscita si parla dell'interessamento del Napoli per Oyono e della Lazio per Boloca il cui nome appare nella lista della spesa di Maurizio Sarri. Per il giovane difensore il club partenopeo potrebbe dare in cambio l'esterno di difesa Zanoli e gli attaccanti Gaetano e Zerbin. Attenzionato anche il giovane attaccante Morachioli del Bari che Angelozzi conosce molto bene e il giovane centrocampista dell'Inter, attualmente ma in forza al Volendam. Interesse, infine anche per il centrocampista in forza alla Salernitana, Giulio Maggiore che Angelozzi ha sempre avuto nello Spezia.