«Per me Daniel Boloca è tra i centrocampisti più bravi della categoria. Affermo questo non perché è stato il mio biglietto da visita quando sono giunto al Frosinone, ma perché sono convinto che ha le qualità tecniche per imporsi anche in Serie A». Sono parole che il direttore dell'Area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi ha sempre sostenuto fin dal primo giorno che ha assunto l'importante ruolo nel Club di Viale Olimpia. Secondo il suo più convinto estimatore, Daniel Boloca può coprire tutti i ruoli del centrocampo anche se gli manca il gol che, comunque, sta cominciando a trovare. Ancora Angelozzi sul ragazzo di Chieri.

«Anche sul piano della quantità è un giocatore straordinario, che riesce a percorrere chilometri su chilometri durante l'arco della gara. Sa fare il regista e, ovviamente, emerge anche nella fase difensiva. L'ho preso quando ero nello Spezia, l'ho portato nel Frosinone perché per me è un giocatore di livello superiore». Dopo Federico Gatti potrebbe ora toccare al giovane ventiquattrenne, cresciuto nelle giovanili del Torino prima di farsi le ossa in D e in C per esplodere con la casacca del Frosinone sulle spalle, fare le valigie dopo aver conquistato la Serie A con la squadra che lo ha valorizzato. C'è la Lazio di Maurizio Sarri che gli ha messo da tempo gli occhi sopra al punto che il nome di Daniel Boloca figurerebbe nella lista dei giocatori che potrebbero diventare biancazzurri nel prossimo campionato. 
L'essere nato a Chieri anche se da genitori rumeni è un vantaggio per l'attuale valido giocatore giallazzurro considerando il fatto che il tecnico napoletano punterebbe su calciatori italiani per potenziare in alcuni ruoli la propria formazione. Anche sul giornale sportivo della capitale, giorni addietro, è apparsa la notizia della trattativa che la Lazio aveva intavolato per l'acquisto di Schouten, per il quale il Bologna continua a chiedere 25 milioni di euro, per aggiungere che la sorpresa, comunque, poteva addirittura arrivare dalla Serie B, alludendo ovviamente al centrocampista del Frosinone.

Comunque c'è da precisare che nessun contatto finora c'è stato tra il Frosinone e la Lazio e che il Club di Viale Olimpia potrebbe privarsi del suo gioiello solo in presenza di una offerta irrinunciabile. Da aggiungere anche che lo stesso Boloca nei discorsi fatti sul suo futuro immediato ha manifestato la volontà di giocare in A, almeno per il momento, con il Frosinone del presidente Maurizio Stirpe che lo ha valorizzato al punto di avere fatto parte della nazionale rumena e di avere partecipato a un stage indetto dal Ct della nazionale azzurra Roberto Mancini. In una delle ultime interviste il centrocampista del Frosinone ha tenuto a precisare che non smetterà mai di ringraziare il direttore Guido Angelozzi, che ha sempre creduto nei suoi mezzi, l'allenatore Fabio Grosso per i consigli che gli ha dato e il Frosinone perché «qui c'è tutto per crescere e fare sempre meglio. Insieme a un gruppo di compagni molto coeso che secondo me potrebbe fare bene anche nella categoria che siamo riusciti a conquistare con un percorso strepitoso».

Boloca e il Frosinone

Il centrocampista è giunto alla corte del presidente Stirpe il 9 novembre 2020 con un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 prolungato il 9 dicembre 2021 fino al 30 giugno 2025 dopo aver dimostrato sul campo le sue qualità tecniche e agonistiche. Il debutto in maglia giallazzurra nella vittoriosa trasferta di Reggio Emilia del 15 dicembre 2020. Poi altre dodici presenze per complessivi 729 minuti. Nel campionato successivo ha saltato solo due partite (una per squalifica) per complessivi 2.647 minuti. Nel campionato della terza promozione in A ancora 31 presenze per 2.602 minuti. Tra campionato e coppe Boloca ha collezionato ben 128 presenze in canarino e ha messo a segno 8 reti.