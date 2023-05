Con tutta probabilità Fabio Grosso sarà ancora il tecnico del Frosinone nel terzo campionato che il Club di Viale disputerà nella stagione agonistica che inizierà il prossimo 20 agosto. È molto probabile, ma non scontato. Almeno fino a quando non sarà la società a ufficializzare la riconferma del tecnico sulla panchina giallazzurra. Al momento, quindi, quello che si può dire con certezza è che il Frosinone è intenzionato a ripartire da Grosso, così come il tecnico è pronto a restare.

Come ha lasciato intendere anche nel corso della cerimonia alla Pisana con la quale il Consiglio regionale ha voluto celebrare la strepitosa promozione in A dei giallazzurri e del tecnico che l'ha guidata verso la conquista del grande traguardo. Nell'occasione sono state chiare le parole di Grosso circa il suo futuro.

«Nello sport - ha detto - come nella vita bisogna godere di quanto è stato fatto e poi rimettersi subito in carreggiata per cercare di ottenere qualcosa di nuovo. Quindi abbiamo tempo per goderci la bella vittoria e dopo un meritato recupero siamo pronti a ripartire per provare ad affrontare nuove e più difficili sfide. Cercheremo di farci trovare pronti».

Una chiara "dichiarazione d'amore" per il Frosinone Calcio. Poi, però, c'è il mercato con tutte le sue sfaccettature e dinamiche che potrebbero aprire nuovi scenari anche per Grosso. Una eventualità pure minima esiste ed è quella secondo la quale il tecnico possa rientrare in quel valzer di panchine della massima serie che si aprirebbe nel momento in cui il Napoli dovesse scegliere per il dopo Spalletti, Vincenzo Italiano o Thiago Motta.

In questo caso andrebbe a liberarsi la panchina della Fiorentina o del Bologna con il club felsineo che da tempo ha posto nel mirino proprio Grosso. Per quanto riguarda invece la Viola il posto di Italiano potrebbe essere preso da Alessio Dionisi, in scadenza di contratto con il Sassuolo. Sassuolo che, in tempi molto recenti, ha espresso simpatia per l'attuale tecnico del Frosinone. Comunque sarà il presidente Stirpe nella conferenza stampa di giugno a spazzare via ogni ipotesi circa il titolare della panchina del Frosinone. Per ora è giusto ancora ribadire che nel calcio tutto può succedere, ma molto spesso le parole hanno un valore molto più importante di tutte le dinamiche di mercato. E quelle dette dal direttore Angelozzi e dal tecnico vanno tutte in direzione di una riconferma e non di una separazione.

Rientri da prestiti

Ancora lavoro per Angelozzi e per i suoi validi collaboratori dal momento che sono dodici i calciatori che dal 1° luglio torneranno ad essere canarini. Apre l'elenco Matteo Ricci sotto contratto fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista, dopo una stagione sfortunata, rientrerà dalla Turchia dove ha indossato la maglia del Karagumruk. Il centrocampista Marko Bozic tornerà dal prestito con il Maribor (sotto contratto con il Frosinone fino al 30 giugno 2024). Il danese Lukas Klitten e il marocchino Hamza Haoudi rientreranno per fine prestito rispettivamente dal Silkeborg e dalla Turris, Difensore il primo e centrocampista offensivo il secondo, sono legati al Frosinone fino al 30 giugno 2025.

L'attaccante Alexander Satariano, che ha indossato la maglia del Balzan e che ha giocato anche titolare nella nazionale maltese nella gara contro l'Italia, tornerà a disposizione con contratto fino al 2024. Stesso discorso per Milan Kremenovic, difensore serbo in forza alla società slovena Nk Decani con contratto in scadenza 2024. Il portiere Thomas Vettorel e l'attaccante Giacomo Manzari, rientreranno dal Monopoli ma contratto in scadenza. Torneranno anche il giovane attaccante Simone Stampete dalla Recanatese, il difensore Federico Bevilacqua (contratto fino al 2024) dalla Pergolettese, l'attaccante Alessio Luciani (contratto 2025) che ha indossato la maglia del Siena e Michele Volpe che è in scadenza di contratto e rientra dalla Juve Stabia. Resta infine Luigi Canotto che il 25 luglio dell'anno scorso è stato ceduto alla Reggina. Non rientrerà nel Club di Viale Olimpia dal momento che la Reggina ha l'obbligo del riscatto a determinate condizioni che sono state raggiunte.