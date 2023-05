Per il Frosinone il che si aprirà giovedì sarà importante non solo per il lancio della campagna abbonamenti ma anche per conoscere la sede del ritiro precampionato e l'esito delle operazioni di mercato relative ai riscatti e controriscatti che dovrebbero svolgersi intorno a metà giugno. Il 5, invece, il direttore marketing e comunicazione, Salvatore Gualtieri, nel corso della preannunciata conferenza stampa parlerà della campagna abbonamenti annunciando il costo delle tessere per i vari settori del "Benito Stirpe". La risposta degli sportivi giallazzurri sarà importante come quella che caratterizzò molto positivamente la stagione ‘18-‘19 quando vennero rilasciate dal club di Viale Olimpia 11.197 tessere? L'entusiasmo che la terza promozione in Serie A dei canarini ha fatto registrare, fa ipotizzare anche il successo della prossima campagna ormai alle porte.

Situazione mercato

Dopo aver messo a segno le prime due operazioni di mercato con Mazzitelli e Borrelli, per i quali è scattato l'obbligo del riscatto da parte del Frosinone per motivi diversi, l'attesa riguarda il riscatto di Mulattieri e di Kone sui quali c'è l'opzione del controriscatto che l'Inter e il Torino nell'ordine eserciteranno per rientrare in possesso dei due calciatori. Per l'attaccante c'è stato un primo contatto tra il direttore Angelozzi e la controparte i cui esiti non si conoscono. Intanto i tifosi del Leone vorrebbero conoscere anche il futuro prossimo del capitano che, con tutta probabilità, non dipende dal Lecce, che ne detiene il cartellino, o dal Frosinone che ha conquistato la promozione anche per i grossi meriti del difensore. Il rispetto che Fabio Lucioni si è guadagnato indossando le due casacche impone che sia proprio lui a decidere. In questi ultimi giorni si sarebbe fatto avanti il Palermo per potenziare l'assetto difensivo della sua formazione, ma si sa anche che il capitano vorrebbe restare in Ciociaria. Staremo a vedere.

"Premio Prisco" a Grosso

Dopo l'immensa soddisfazione e le profonde emozioni vissute per il Frosinone in Serie A per la terza volta, Fabio Grosso ne ha provate altre molto intense ieri mattina all'interno del Teatro Marrucino di Chieti dove si è tenuta la cerimonia della premiazione dei vincitori del premio nazionale "Giuseppe Prisco" alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. 
Al tecnico del Frosinone, al presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e all'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini è stata conferita una artistica creazione realizzata per l'occasione dal pittore-scultore Mimmo Paladino per i grandi meriti acquisiti nella stagione agonistica 2022-2023 nelle relative categorie. È toccato proprio a Fabio Grosso ricevere e il primo premio con il presentatore della cerimonia Pierluigi Pardo che ha tenuto a precisare che «è bello premiare Fabio Grosso campione del mondo e tecnico che è riuscito a guidare il Frosinone verso l'ambìto traguardo della promozione in A. È stata una scelta indovinata perché ha portato bene alla luce dei risultati ottenuti dal Frosinone e, per quanto riguarda il presidente Sticchi Damiani, anche al Lecce con la permanenza della squadra di Baroni in Serie A». Nella piazza antistante il Teatro Marrucino un folto gruppo di tifosi del Chieti ha accolto Grosso con uno striscione sul quale era scritto: "Nato a Roma, campione a Chieti, Fabio Grosso orgoglio neroverde". «Le emozioni - ha dichiarato il tecnico - per fortuna non finiscono mai. Ringrazio i tifosi per l'accoglienza che mi hanno voluto riservare. Ho tenuto anche a dire che il piacere e il ricordo sono reciproci e testimoniano che a Chieti ho trascorso anni stupendi per le soddisfazioni che ci siamo presi. È trascorso molto tempo ma quando si è ricordati significa che qualcosa di positivo ho lasciato». Sul premio ricevuto, Grosso ha aggiunto di essere felice per il riconoscimento dell'impresa messa a segno con il Frosinone e perché gli ha permesso di ritrovare l'affetto dell'Abruzzo.