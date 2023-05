Con la gara giocata ieri pomeriggio nella struttura della "Città dello Sport" di Ferentino contro il Cagliari (persa con il risultato di 3 a 1), per la formazione Primavera del Frosinone si è chiusa una stagione che può tranquillamente essere definita ottima. Certo, se si considera che prima della metà del girone di ritorno i ragazzi di Giorgio Gorgone erano addirittura primi e fino a tre settimane fa in piena zona play off, un po' di rammarico potrebbe esserci.

Ma solo per chi non si rende conto che quello appena chiuso è stato per il Frosinone il primo campionato in assoluto in Primavera 1, e che l'obiettivo massimo di inizio stagione che era una tranquilla salvezza. E, invece, Bracaglia e compagni non sono hanno tagliato quel traguardo con largo anticipo, ma sono stati anche capaci di lasciarsi alle spalle vere e proprie corazzate come ad esempio l'Inter, il Milan, il Napoli o l'Atalanta, solo per fare qualche nome. E senza dimenticare che le altre due formazioni che nella passata stagione avevano ottenuto la promozione dalla Primavera 2 a quella 1 insieme al Frosinone, ossia Udinese e Cesena, sono entrambe retrocesse, e in largo anticipo.

Guardando al futuro

A questo punto, archiviata come detto in maniera più che positiva la prima stagione in Primavera 1, bisogna cominciare a pensare alla prossima per la quale bisognerà cambiare molto rispetto alla rosa di quest'anno, visto che i classe 2003 non potranno più giocare in numero così ampio come è accaduto nel torneo appena concluso. La base in ogni caso c'è, visto che il portiere Palmisani, l'attaccante Selvini, il centrocampista Cangianiello o il difensore Ferrieri, tanto per fare qualche nome, sono ragazzi del 2004.

E c'è chi è pronto per il salto

E a proposito di Palmisani e Selvini, entrambi sono anche nel giro della prima squadra, come dimostrano le diverse convocazioni avute. E l'attaccante ha fatto anche il suo esordio nella trasferta dell'ultima giornata a Terni subentrando nell'ultima mezz'ora in cui ha fatto bene servendo anche l'assist a Lucioni per la rete del 2 a 1. Di entrambi ha anche parlato in termini positivi il direttore dell'area tecnica della prima squadra Angelozzi.

«Non è un caso - ha detto in una recente intervista - che Palmisani e Selvini, entrambi classe 2004, spesso si allenano con i grandi. Nella mia storia calcistica, in passato, se ho avuto giocatori forti in Primavera, li ho successivamente portati in prima squadra».

Poi un elogio anche al capitano Bracaglia, costretto a chiudere la stagione in largo anticipo per la lussazione della spalla.

«È un ragazzo che aspira ad entrare nel roster della prima squadra. Sono convinto che nel medio-lungo termine anche qualche altro arriverà a giocare con i più grandi».