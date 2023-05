C'è grande attesa tra i tifosi del Frosinone, e più in generale degli sportivi dell'intera provincia, per il lancio della campagna abbonamenti 2023/2024, relativa al terzo campionato di Serie A che la formazione giallazzurra dovrà disputare a partire dal 20 agosto prossimo dopo averne conquistato il diritto al termine di una stagione agonistica strepitosa e ben oltre le timide aspettative della vigilia che parlavano di salvezza non proprio tranquilla. Il lancio dovrebbe esserci nei prossimi giorni, e nell'occasione verrano rese note le date sia della fase di prelazione, che della vendita libera. Attesa ovvia anche per conoscere il costo dell'abbonamento dei vari settori del "Benito Stirpe".

Se andiamo indietro nel tempo, o meglio alla stagione 2018/2019 quando il Frosinone di Longo iniziò la seconda avventura nella massima serie calcistica nazionale, precisiamo che fu il presidente Maurizio Stirpe a presentare l'11 luglio 2018 la campagna abbonamenti con lo slogan "Vorrei che fosse ogni giorno domenicA" con la novità del "Benito Stirpe stadio no smoking" senza se e senza ma, come ebbe a dire il patron del Frosinone, dove fumare sarebbe stato possibile solo in appositi spazi. In quella conferenza stampa venne reso noto anche il costo degli abbonamento dei vari settori, dal prezzo più alto fissato in 2.500 euro per la Tribuna autorità per arrivare a quello più popolare della curva fissato in 290 euro. Nel mezzo gli altri prezzi: Tribuna centrale: 1500, Tribuna laterale: 1100, Tribuna superiore: 850 e Tribuna Est 600.

Importi ovviamente minori per le varie riduzioni. La novità era rappresentata da una specie di mini abbonamento con aumento del costo del tagliando per sei big match e cioè in occasione delle gare con Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma. Che però non dovrebbe essere previsto nell'attuale campagna abbonamenti. Il numero degli abbonati in quella stagione fu di 11.197. Numero che permise al club di Viale Olimpia di avere più abbonati di molti altri sodalizi di Serie A con un bacino di potenziali presenze sugli spalti di molto superiore. L'alto numero di abbonati della stagione 2018/2019 creò anche un'onda abbastanza positiva stando al numero delle tessere staccate anche nel campionato di Serie B successivo. Infatti i tifosi della stagione agonistica 2019/2020 (poco mancò che finisse ancora in gloria dopo la vittoria in trasferta sullo Spezia quando ai canarini mancò un gol per tornare subito in Serie A), che confermarono l'abbonamento furono più di diecimila, per la precisione 10.300.

I vantaggi della Member Card

La carta da qualche anno è attiva nel Frosinone Calcio ma agli inizi del 2023 ha cambiato format e può essere sia cartacea che digitale. È di tre tipi, ma solo il terzo e cioé la "exclusive" del costo di 29.90 euro l'anno dà diritto a una prelazione speciale per quanto riguarda l'abbonamento, oltre ad altri vantaggi. Come sempre si procederà con la prima fase che riguarda la prelazione da parte dei vecchi abbonati e si andrà avanti con l'inizio della seconda fase che riguarda la vendita libera degli abbonamenti. Tra le due fasi, però, ce ne sarà un'altra intermedia di cui beneficeranno i possessori appunto della Member Card. L'attesa va oltre le modalità del lancio della campagna abbonamenti per riguardare anche i costi che il Club di Viale Olimpia chiede ai propri sostenitori per assistere alle partite che il Frosinone disputerà nel suo terzo campionato di Serie A. Ovviamente non bisognerà fare riferimento ai prezzi della stagione agonistica che si concluderà il prossimo 30 giugno, semmai a quelli riportati più sopra e che si riferiscono al secondo campionato di A dei canarini. Nella consapevolezza che il presidente Maurizio Stirpe avrà adottato, come sempre, decisioni che in fatto di saggezza saranno sicuramente le più giuste.