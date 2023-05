Viaggio a Milano per il direttore dell'area tecnica del Frosinone Calcio, Guido Angelozzi, per sondare il terreno circa la possibilità di poter contare per la prossima stagione agonistica ancora sull'attaccante Samuele Mulattieri. Nei giorni scorsi, infatti, il responsabile dell'Area tecnica giallazzurra aveva dichiarato che per l'attaccante di proprietà dell'Inter «ci incontreremo con il club nerazzurro per conoscere le intenzioni della società nerazzurra».

Sulla punta il Frosinone ha l'opzione del prestito con diritto di riscatto, ma l'Inter farà valere la seconda opzione che prevede il controriscatto. Comunque una trattativa ci sarà. O meglio il primo incontro c' è stato nella giornata di giovedì a Milano, con tutta probabilità nella sede del club nerazzurro. Quale sia stato l'esito non è dato sapere e neppure se l'Inter sia o meno intenzionata a dare nuovamente in prestito il giocatore o se ha già ricevuto importanti offerte da parte di altre società intenzionate ad acquistarne il cartellino.

Anche Il Frosinone potrebbe esserci e da questo punto di vista si spiega anche il viaggio a Milano, necessario per conoscere quale percorso il club di Viale Liberazione ha deciso per Samuele Mulattieri. Il classe 2000, autore di dodici reti in questa stagione, ha lasciato il capoluogo dopo avere salutato alcuni amici e in attesa della convocazione che gli arriverà da parte del tecnico della nazionale Under dell'Italia, Paolo Nicolato.

La fase finale dei campionati europei di categoria, che si svolgeranno in Romania e in Giorgia, bussa ormai alle porte dal momento che avrà inizio il 19 giugno per concludersi il 9 luglio. Il raduno dovrebbe esserci entro la prima decade del prossimo mese, quindi per la convocazione è solo questione di giorni. La 34ª edizione della rassegna europea, come detto, si svolgerà in Romania e in Georgia che, pur avanzando una candidatura separata, alla fine ne hanno ottenuta una congiunta. Tra l'altro in Romania si giocherà la partita iniziale, in Georgia quella finale, e precisamente nella città di Batumi.

Saranno sedici le formazioni partecipanti delle cinquantatre che hanno preso parte alla fase di qualificazioni. Per tornare al direttore Guido Angelozzi, il viaggio a Milano ha avuto anche lo scopo di parlare di Gaetano Oristanio, centrocampista nativo di Vallo della Lucania, classe 2002, che il club nerazzurro ha mandato a fare le ossa al Volendam, promosso nel campionato olandese più importante anche grazie alle prestazioni del giovane talento.

Al Volendam è cresciuto dal punto di vista calcistico anche Samuele Mulattieri. Ebbene, su Gaetano Oristanio avrebbe posto da tempo le sue attenzioni anche Guido Angelozzi. Dopo la positiva esperienza in Olanda, l'Inter sembrerebbe ora intenzionata a richiamarlo in Italia per seguirne da vicino la sua fase di crescita. Di qui l'interessamento del direttore Angelozzi con il Genoa che ha fatto altrettanto. Da parte sua, anche il giovane centrocampista tornerebbe volentieri a giocare in Italia.

E a proposito di giovani, il club di Viale Olimpia starebbe puntando anche sulla punta esterna Gregorio Morachioli, nato a La Spezia il 25 febbraio 2000, in forza al Bari che il 31 gennaio scorso lo ha acquistato a titolo definitivo dal Renate. Angelozzi ne conosce le qualità per averlo visto crescere nello Spezia e dato in prestito all'Imolese e alla Pistoiese. In una delle ultime conferenze stampa il diesse dei pugliesi Polito ha precisato che «il ragazzino me lo ha richiesto una squadra di Serie A».

In effetti le società interessate sarebbero due perché al Frosinone si sarebbe aggiunto il Lecce. E non sono mancati alcuni commenti: tra Angelozzi e Corvino sarà una bella gara.