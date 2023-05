Per la prima volta nella sua gloriosa storia calcistica e in particolare degli ultimi venti anni di gestione Stirpe (un campionato di C2, due di C1, tre di Prima Divisione Lega Pro, dodici di Serie B e tre di A con il terzo che inizierà il prossimo 20 agosto) il Frosinone Calcio è stato ricevuto, premiato e applaudito dal governatore della Regione del Lazio Francesco Rocca, dal presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma, presenti gli assessori Giancarlo Righini, Pasquale Ciacciarelli e i consiglieri membri dell'Ufficio di presidenza.

Alla cerimonia della consegna dei riconoscimenti per l'impresa portata a termine dal Frosinone dei record, tenutasi alla Pisana nella Sala Mechelli, hanno preso parte anche il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e il deputato Nicola Ottaviani. Il Club di Viale Olimpia era presente con il presidente Maurizio Stirpe, con i direttori Guido Angelozzi, Rosario Zoino, Salvatore Gualtieri e Pietro Doronzo, mister Fabio Grosso con lo staff tecnico, il responsabile sanitario, la squadra e l'Ufficio Marketing e comunicazione.

La cerimonia è iniziata con un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione in Emilia e Romagna. Dopo i ringraziamenti al presidente Stirpe per aver accolto l'invito, il presidente Aurigemma ha aggiunto che «per noi è motivo di orgoglio premiare la terza squadra del Lazio di Serie A e non solo dal punto di vista sportivo ma anche perché l'impresa compiuta rappresenta un traguardo importante per l'intero territorio. E anche uno stimolo per tanti ragazzi che si avvicinano allo sport con passione, impegno e sacrificio».

Dopo avere precisato che l'intero Consiglio regionale ha inteso condividere l'applauso all'impresa sportiva del Frosinone Calcio, il governatore Francesco Rocca ha aggiunto che si è trattato di «un successo straordinario che ci rende tutti orgogliosi. Perché si tratta di un risultato che si riesce a conquistare solo se si è tutti uniti».

Poi, rivolto ai canarini: «le vostre vittorie sono per noi uno stimolo importante per aiutarvi a ottenerne altre perché il nostro territorio ne tragga vantaggi per rinascere dopo le sofferenze patite negli ultimi anni. L'obiettivo del presidente Stirpe è stato quello di portare nuovamente il Frosinone nel calcio che conta, il nostro augurio è che nel nuovo campionato possiate ancora vincere tanto».

Dopo avere anche promesso di continuare ad essere al fianco del Frosinone Calcio, il governatore Rocca ha concluso, riprendendo le parole del presidente del Consiglio Aurigemma, affermando che «con la provincia di Frosinone vogliamo assumere l'impegno di fare nostre le istanze dei giovani per l'inizio di un riscatto che assicuri un futuro migliore».

A chiudere gli interventi il presidente Maurizio Stirpe.

«Ho accettato - ha detto – l'invito del Consiglio regionale con grande piacere, determinato dell'attenzione dimostrata di volere celebrare l'impresa compiuta dalla nostra squadra. È una promozione di valore perché ha prodotto una serie di record. E per questo voglio ringraziare i dirigenti, il mister, la squadra e la struttura tecnica. È per me un onore essere qui e ringrazio il governatore Rocca e il presidente Aurigemma per l'onore tributatoci e che la squadra ha pienamente meritato».

La premiazione

Riconoscimenti allo staff tecnico, ai calciatori, al capitano Lucioni, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, a Grosso che con un breve intervento ha detto che «siamo orgogliosi dell'impresa compiuta. Vi ringraziamo di tutte le attenzioni. Con il passare dei giorni comprendiamo che abbiamo raggiunto qualcosa di importante. Ci godiamo il momento ma saremo pronti per ripartire e conquistare nuove vittorie».

Dulcis in fundo Rocca e Aurigemma hanno premiato il presidente Maurizio Stirpe.