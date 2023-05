Nonostante l'ennesima prestazione sopra le righe, coronata dal successo per 3 a 2 sul campo della Ternana, non tutti i canarini schierati in campo dal tecnico Fabio Grosso nella trasferta di venerdì sera allo stadio "Liberati", hanno ottenuto una media voto generale positiva. Per l'esattezza le insufficienze sono state due. Per quanto riguarda il migliore in campo è risultato il subentrato Ben Kone, autore della terza e decisiva rete dei ciociari, che ha chiuso con una media di 6,92. Alle sue spalle l'autore della seconda marcatura del Frosinone: Fabio Lucioni. Il capitano ha chiuso la contesa con 6,75 e ha preceduto la coppia composta da Giuseppe Caso e Luca Garritano (6,58).

Andiamo a questo punto a vedere quella che è la graduatoria generale finale del nostro concorso il Leone dell'Anno visto che si è arrivati alla 38ª giornata. Il primo posto è stato conquistato dalla coppia composta da Fabio Lucioni e Giuseppe Caso, che hanno confermato la stessa media del post Genoa: vale a dire 6,51. Anche per quel che riguarda il terzo gradino del podio è rimasto tutto uguale. A conquistarlo è stato Samuele Mulattieri, assente anche a Terni per infortunio, che ha quindi confermato la sua media di 6,43. Vicinissimo all'attaccante troviamo quindi Ben Kone che è salito da 6,39 all'attuale 6,42, andando ad affiancare in quarta posizione chi già vantava questa media: Gennaro Borrelli (al "Liberati" è entrato nel finale senza ricevere voto). Al sesto posto troviamo sempre Daniel Boloca (ha confermato la sua media di 6,38, che continua a precedere Marcus Rohden (6,37) e la coppia composta da Luca Ravanelli e Luca Mazzitelli (6,36), che nell'ultima gara non hanno giocato. Con media generale oltre la sufficienza troviamo quindi nell'ordine: Anthony Oyono (6,31), Roberto Insigne (6,29), Przemyslaw Szyminski (6,28), Mario Sampirisi (6,26), Alessandro Selvini (anche se non compare nella nostra infografica accanto) e Luca Garritano (6,25), Francesco Gelli (6,20), Matteo Cotali (6,18), Ilario Monterisi e Stefano Turati (6,16), Karlo Lulic e James Baez (6,13), Sergio Kalaj (6,12) Luca Moro (6,03), Gianluca Frabotta e Leonardo Loria (6,00). Gli unici tre giallazzurri con media negativa sono: Milos Bocic (5,94), Andrea Oliveri (5,92) e Soufiane Bidaoui (5,88).