Il Frosinone vince 3 a 2 in trasferta allo stadio "Liberati"contro la Ternana. Partono subito in vantaggio i canarini con il gol di Luca Garritano al 6'. Recupera la Ternana con la rete del pareggio di Favilli al 30' e chiudono il primo tempo 2 a 1 con a segno Partipilo. Nella ripresa i canarini passano in vantaggio e trovano la vittoria con le reti di Fabio Lucioni al 75' e di Ben Kone al 77'. Record per la squadra di Grosso che chiude il campionato a 80 punti e a più 7 punti dal Genoa.