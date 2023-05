Anche la seconda seduta di allenamento di preparazione all'ultima gara di campionato che il Frosinone disputerà venerdì a Terni è stata messa in archivio. Si è svolta nel pomeriggio di ieri alla "Città dello Sport" di Ferentino con il gruppo squadra che è stato impegnato, dopo il riscaldamento, in un lavoro tattico. Non vi hanno preso parte i soliti Lulic, Mulattieri, Oyono, Ravanelli e Frabotta che quasi certamente non faranno parte dei convocati per l'incontro di dopodomani. Stamani è in programma la terza seduta settimanale che sarà ancora di natura tecnica e tattica. Ormai si lavora per mantenere la brillantezza degli schemi visto che i canarini anche contro il Genoa hanno fatto vedere che dal punto di vista fisico stanno molto bene.

Ipotesi di formazione

La bozza che ha in testa Grosso la conosce solo lui. Possiamo azzardare dicendo che qualcosa cambierà rispetto all'ultimo schieramento iniziale. A Terni potrebbe toccare a due canarini che non hanno mai iniziato una gara: il portiere Leonardo Loria e il centrocampista Kalifa Kujabi.

Arbitra Perenzoni

La gara tra le fere e i canarini sarà diretta da Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Il perito chimico di 34 anni, dopo avere arbitrato quattro nella Serie D e altrettanti nella Serie C, è stato promosso alla Can il primo luglio dell'anno scorso. Ha esordito in Serie B il 14 agosto nella gara in cui la Spal ha battuto la Reggina 3 a 0 mentre alla vigilia di Ferragosto ha fatto l'esordio in A in Monza-Spezia 2 a 0. Nella stagione in corso ha arbitrato solo una gara in A e dieci nella serie cadetta oltre ad un incontro di Coppa Italia. Ha diretto una sola volta Il Frosinone e la Ternana. I canarini nella partita del 22 ottobre 2022 vinta 1 a 0 sul Bari, i verderossi nell'incontro perso in casa 4 a 1 del 22 aprile scorso con il Venezia. Nella gara contro il Bari Perenzoni ha espulso il giocatore biancorosso Bellomo al 21' del primo tempo per gioco violento ai danni del capitano Fabio Lucioni.

Iniziata la prevendita

Nella tarda mattinata di ieri la Ternana ha reso noto che la prevendita dei tagliandi per assistere alla partita del "Liberati" sarebbe stata attiva dalle ore 16. I biglietti saranno disponibili nelle rivendite ufficiali Vivaticket e online sul sito http.www.vivaticket.com. I residenti nella provincia di Frosinone potranno acquistare esclusivamente i tagliandi del settore ospiti. Cioè in curva nord per un totale di 1.200 posti, al prezzo di 13 euro più 1.50 di diritti prevendita. Come si sa la partita è stata considerata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive tra quelle i cui profili sono s rischio. Comunque dopo appena due ore dall'inizio della prevendita erano già 350 i tagliandi venduti per il settore. È chiaro che il numero salirà con il passare delle ore. I tifosi del Leone hanno tempo fino alle ore 19 di domani per entrare in possesso del tagliando di ingresso nel settore riservato alla tifoseria giallazzurra.