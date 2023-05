Anche in occasione dell'ultima gara interna di questo campionato, giocata sabato contro il Genoa, il Frosinone ha messo in campo una prestazione di squadra assolutamente positiva. E così, come è già accaduto in tante altre occasioni quest'anno, tutti i calciatori schierati in campo contro i liguri da mister Grosso hanno chiuso la contesa con una media voto oltre la sufficienza. I migliori in campo sono stati tre, ossia gli autori delle marcature che hanno dato il successo per 3 a 2 alla squadra ciociara: Luca Mazzitelli, Daniel Boloca e Gennaro Borrelli. La loro media è stata di 7,25. Alle sue spalle Matteo Cotali (7.00 ), ha preceduto il capitano Fabio Lucioni (6,75). Andiamo a questo punto a vedere quella che è la nuova graduatoria generale del nostro concorso il Leone dell'Anno dopo la disputa di questa 37ª giornata. Al comando troviamo subito la prima novità con Fabio Lucioni che è andato ad affiancare Giuseppe Caso. Mentre la punta esterna ha confermato il vecchio 6,51, il difensore ha migliorato il suo 6,50. Nulla di nuovo per quanto riguarda, invece, la terza piazza che resta appannaggio di Samuele Mulattieri (6,43). Anche contro il Genoa l'attaccante è rimasto fuori in quanto infortunato. Cambia il nome del quarto della classe che è diventato Gennaro Borrelli. L'ex Pescara è salito da 6,34 a 6,42 superando diversi compagni. Vale a dire Ben Kone, che con il Genoa è rimasto in panchina confermando il vecchio (6,39), Daniel Boloca, passato comunque da 6,35 a 6,38, Marcus Rohden che da 6,36 è salito a 6,37 e Luca Ravanelli (sabato era assente per infortunio), che vanta sempre 6,36. L'ex Cremonese è stato anche affiancato da Luca Mazzitelli. Con media generale oltre la sufficienza troviamo quindi nell'ordine: Anthony Oyono (6,31), Roberto Insigne (6,29), Przemyslaw Szyminski (6,28), Mario Sampirisi (6,26), Francesco Gelli (6,25) Luca Garritano (6,24), Matteo Cotali (6,19), Ilario Monterisi (6,18), Stefano Turati e Sergio Kalaj (6,16) Karlo Lulic e James Baez (6,13), Luca Moro (6,03) e Gianluca Frabotta (6,00). A completare la nostra classifica gli unici tre giallazzurri che al momento hanno una media negativa: Milos Bocic (5,94), Andrea Oliveri (5,92) e Soufiane Bidaoui (5,88).