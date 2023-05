II verdetto del campo, il solo a contare in un campionato lungo, estenuante e impegnativo, ha ribadito sabato pomeriggio sul terreno di gioco del "Benito Stirpe" che la squadra più forte anche delle corazzate di nome e non tutte di fatto, che hanno preso parte alla novantunesima edizione del campionato di Serie B, è stato il Frosinone di Fabio Grosso con un turno di anticipo. Dopo avere anche decretato la promozione della formazione giallazzurra in Serie A con tre turni di anticipo sulla fine del campionato perché squadra che aveva imposto il suo gioco sugli altri campi, fatte pochissime eccezioni. Sabato pomeriggio è toccato alla corazzata di Alberto Gilardino alzare la bandiera della resa nello scontro diretto che valeva ben oltre i tre punti della posta in palio.

Chi pensava che Lucioni e truppa gloriosa non ci tenessero a compiere l'ennesima impresa ha dovuto ricredersi. Il Frosinone, tornato per la terza volta nella massima serie calcistica nazionale, non si accontenta mai e vuole vincere sempre: dopo la terza promozione in A anche il primo posto in campionato sul quale il Grifone aveva posto le mire, non sapendo che era di proprietà già del Leone per i meriti acquisiti nel corso della stagione e certificati dalla meritata vittoria di sabato pomeriggio. Ora nessuno potrà meravigliarsi se anche a Terni, venerdì prossimo, il Frosinone scenderà in campo con il solito impegno per vincere la partita. Dopo averne fatte proprie ventitré su trentasette, delle quali per ventisette giornate è stato sul gradino più alto della classifica.

Borrelli tra presente e futuro

Ventidue spezzoni di partita, sei gol in 541' sul campo. L'ultimo dei quali ha chiuso i conti con il Genoa, anzi è stato determinante. Si pensava che non dovesse farcela Gennaro Borrelli ed invece è andato in campo per fare a sportellate con i difensori avversari e soprattutto gol: «Sono ovviamente molto contento – ha dichiarato nel post partita - di essere riuscito a fare gol al Genoa, ma il merito è anche della squadra. Non ho giocato molto all'inizio, poi il mister mi ha dato fiducia che penso di avere ricambiato nel migliore dei modi».

La gioia di ricevere gli applausi e la stima incondizionata da parte dei tifosi, l'emozione che mai aveva provato prima rappresentano, con l'aggiunta anche di un pensierino alla massima serie, tutti momenti incancellabili.

«Vorrei riviverli ancora. Sono molto felice di averli condivisi con un gruppo non solo di compagni di squadra ma anche di amici. Ed è la cosa più bella».

È il presente di Gennaro Borrelli, 23 anni da Campobasso trascorso tra la comprensibile gioia e le forti emozioni provate sul campo durante la gara e poi quando è salito con tutti i compagni sul podio per ricevere la medaglia da parte del presidente della Lega Mauro Balata e applausi ancora più forti dai quindicimila tifosi giallazzurri. Al futuro c'è un po' di tempo ancora per pensarci.

«A me piacerebbe restare al Frosinone – ha precisato – ma sono scelte che faremo insieme alla società. Qui mi trovo benissimo».

Portiere di giorno, ultrà di notte

La frase la troviamo sul sito della Lega di B con un video nel quale, altoparlante in mano, Turati dirige il coro tra i compagni festanti e i tifosi della Curva Nord che lo hanno sempre caricato. Non sappiamo se Stefano Turati sia più stressato dalla pressione di una partita giocata o dai suoi atteggiamenti da ultras a gara compiuta. Di certo è che in 20 gare la porta che ha difeso è rimasta inviolata dagli attacchi avversari. In sala stampa il portiere è apparso sicuramente più tranquillo.

«Difficile da analizzare l'impresa che abbiamo compiuto – ha dichiarato - come la stagione trascorsa con questa maglia addosso. Sono felice soprattutto per il campionato stravinto».

C'è anche il tempo per pensare al domani con i tifosi che vogliono che resti in giallazzurro.

«Lo so, e anche per questo qui mi sono trovato molto bene. Ma c'è il Sassuolo di mezzo. Ne stiamo parlando con il mio procuratore. A Frosinone ho trovato tanti amici con i quali avrò contatti per tanto tempo ancora».