La vittoria sul Genoa ha consentito al Frosinone di conquistare matematicamente il primo posto. A fine gara il presidente della Lega di Serie B Balata ha consegnato al capitano Lucioni la Nexus Cup, il trofeo che viene consegnato ai vincitori del campionato cadetto. Grande festa in campo e sugli spalti per un traguardo che non era stato mai raggiunto dal Frosinone nella sua storia calcistica.