Martedì di lavoro, dopo i due giorni di meritato riposo, per il Frosinone di Fabio Grosso che ha iniziato la preparazione in vista dell'ultima gara interna contro il Genoa, in calendario sabato con inizio alle 16,15. Ieri mattina la squadra si è ritrovata sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino per la prima seduta di allenamento che prevedeva, dopo la fase di attivazione muscolare, lavoro aerobico ed esercitazioni tecniche. D segnalare nelle note positive il rientro in gruppo di Szyminski, Kone e Marcianò che hanno, dunque, svolto lo stesso lavoro dei compagni. Lulic, Mulattieri, Oyono, Ravanelli e Frabotta, invece, si sono sottoposti alle terapie prescritte.

C'è da precisare, comunque, che la situazione riguardante Ravanelli e Frabotta è diversa nel senso che, mentre il terzino ha accusato una distorsione del ginocchio sul finire del primo tempo della gara di Pisa e il suo infortunio verrà valutato nei prossimi giorni ma appare comunque importante, per quanto riguarda Ravanelli tra oggi e domani dovrebbe tornare a completa disposizione di Grosso. Dipenderà, poi, dal tecnico se farlo giocare dall'inizio o meno contro i liguri. Il fastidio al quadricipite avvertito prima della gara di Pisa potrebbe essere stato determinato da un semplice affaticamento, superabile con il riposo osservato nei giorni successivi alla partita dell'Arena Garibaldi. Oggi pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi secondo il programma che prevede ancora sedute giovedì e venerdì mattina. In ogni caso Grosso non avrà problemi di formazione, anzi come al soluto sarà alle prese con le scelte che ogni gara gli propone di effettuare.

Settori popolari esauriti

Cominciamo dalla… fine. Esclusi i posti del settore ospiti che alle ore 16 erano ancora bloccati, esclusi i 450 posti della Curva sud che si solito sono bloccati per dividere le due tifoserie, alla stessa ora i posti disponibili per i tifosi del Frosinone erano cinquecento. Tutti nella Tribuna centrale dove, comunque, non eravamo lontani dal sold out. Per ricapitolare di sicuro tutti esauriti i settori popolari e con la Tribuna centrale sulla stessa strada. Insomma niente più tagliandi disponibili per i supporter del Frosinone. La biglietteria è stata aperta verso mezzogiorno con i punti vendita Vivatiket, abilitati alla vendita dei tagliandi di entrata allo "Stirpe", già affollati dalla prime ore della mattinata. In un paio d'ore tagliandi non più disponibili. Acquistati 3.903 in Curva Nord, 2.400 in Curva Sud, 4.500 nella Tribuna Est. Insomma il "Benito Stirpe", potrebbe registrare il record di presenze se anche nel settore ospiti dovesse esserci una massiccia presenza di supporter del Grifone. D'altra parte la gara tra le due più forti formazioni della Serie B è tutta da vedere perché si affronteranno per conquistare anche il primo posto della classifica dopo aver tagliato in anticipo il traguardo della promozione nella massima serie calcistica nazionale. L''attuale capolista ha il vantaggio che gli assegna la classifica e lo sfrutterà anche perché ha un conto da regolare con il Genoa.