Lo sponsor della Lega Serie B, Bkt Tires, annuncia una sorpresa. In occasione della gara di sabato tra Frosinone e Genoa arriveranno in città quattro leggende giallazzurre. Arriveranno al parco Matusa alle 12 per firmare e regalare palloni da calcio, scattare foto e condividere il prepartita con i tifosi. Per sapere di chi si tratta, però, bisognerà aspettare fino a giovedì prossimo, quando Lega B e Frosinone Calcio annunceranno i nomi attraverso le loro storie di Instagram.