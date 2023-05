La sfida per il primo posto della classifica al termine del campionato che si concluderà il 19 maggio e che vedrà protagoniste le due formazioni del Frosinone e del Genoa già promosse in Serie A, si giocherà al "Benito Stirpe" sabato ma non più con inizio alle ore 14 bensì alle ore 16,15. Lo ha deciso la Lega di B, dopo avere trovato d'accordo i due sodalizi, con il comunicato ufficiale di ieri pomeriggio. Potrebbe essere anche decisiva se il Genoa non riuscisse a battere l'avversario che sta comandando il campionato dalla decima partita del girone di andata.

Ovviamente la sfida del girone di ritorno è attesa come l'evento calcistico più importante dell'intera stagione agonistica anche in considerazione dell'esito della gara che il Grifone ha fatto immeritatamente sua il 17 dicembre dello scorso anno con il risultato di 1 a 0. In aggiunta alla battuta di arresto nel campionato di Serie A che la formazione giallazzurra di Moreno Longo ha subito al "Benito Stirpe" il 30 settembre 2018. Due a uno il risultato grazie alle reti dell'attaccante polacco Piatek nel giro di tre minuti intorno alla mezzora del primo tempo.

A nulla è valso il gol che, poi, Ciano ha realizzato, sempre nella prima frazione di gioco, dal dischetto del rigore. Anche per questo nell'ambiente sportivo del capoluogo cresce l'attesa man mano che si avvicina il giorno dell'incontro. E ancora una volta i tifosi del Leone saranno costretti a sopportare le estenuanti file, ormai diventate immancabili, innanzi agli sportelli dei punti Vivatiket abilitati alla vendita dei tagliandi di ingresso allo stadio di Viale Olimpia.

Con tutta probabilità la vndita dovrebbe aprirsi nel corso della mattinata odierna, dopo avere avuto disposizione in merito da parte degli organi preposti all'ordine pubblico. Scatterà solo in quel momento, dopo l'inutile attesa di ieri mattina, la caccia al tagliando per entrarne in possesso ed assistere all'incontro che, al termine e in caso di vittoria o pareggio da parte di Lucioni e compagni, si concluderà con la l'assegnazione della Coppa alla squadra prima classificata e promossa in Serie A con tre turni di anticipo, da parte del presidente della Lega di Serie B Balata. Se con la Reggina hanno assistito alla gara 14.371 spettatori in notturne e in condizioni di tempo avverso, contro il Genoa lo "Stirpe" farà registrare il sold out anche in considerazione della presenza dei tifosi ospiti nel settore di pertinenza.

Oggi la ripresa

Nel pomeriggio la squadra tornerà in campo, dopo i due giorni di vacanza successivi alla vittoria di Pisa, per cominciare a preparare la gara contro il Grifone. Grosso e il suo staff dovranno valutare le condizioni dei singoli per fare il punto della situazione. Oltre agli infortunati e non recuperabili Lulic, Mulattieri, Szyminski e Oyono, con tutta probabilità il tecnico non avrà a disposizione Frabotta, che a Pisa è uscito nei minuti finali del primo tempo per una distorsione alla caviglia, mentre dovrebbe recuperare Sampirisi, che sabato era rimasto fuori per un problema intestinale, e Ravanelli che è stato fermato a scopo precauzionale dopo aver accusato un lieve fastidio ad un quadricipite. Per il resto tutti pronti per preparare l'ultima gara interna di un campionato strepitoso.