Il Frosinone non fa sconti nemmeno. Nonostante la promozione in Serie A già conquistata da giorni, i canarini sono andati ad espugnare con pieno merito il campo del Pisa. Un 3 a 1, in rimonta dopo il gol iniziale di Gliozzi, strameritato da parte di Lucioni e compagni che, anzi, sarebbero potuti tornare a casa con una vittoria ancora più rotonda. A questo punto, quando mancano due sole giornate alla fine della stagione regolare, il vantaggio sul Genoa secondo è rimasto di quattro lunghezze e quindi basterà non perdere sabato pomeriggio allo "Stirpe" nella sfida diretta contro i liguri, per avere la matematica certezza del primo posto finale.

La tattica

Per questa trasferta di Pisa il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, deve rinunciare sempre agli infortunati Mulattieri, Oyono, Szyminski e Lulic, ai quali si sono aggiunti prima Sampirisi (virus intestinale) e poi nel riscaldamento Ravanelli. A disposizione in panchina c'è, invece, Kone, anche se non è al 100%. Per quel che riguarda la formazione iniziale sono sei le novità rispetto a quella scesa in campo lunedì sera contro la Reggina. Sulla destra del pacchetto arretrato è Monterisi a prendere il posto del già citato Sampirisi, mentre a sinistra Frabotta è preferito a Cotali e in mezzo tocca a Kalaj non far rimpiangere Ravanelli. Una novità anche in mediana, dove Rohden prende il posto di Mazzitelli.

Per quanto riguarda il tridente offensivo, cambiano entrambi gli esterni con Baez e Garritano che subentrano a Insigne e Caso. In definitiva l'undici anti Pisa, schierato come sempre con modulo 4-3-3, vede Turati in porta che agisce alle spalle dei quattro difensori che, da destra a sinistra, sono Monterisi, Lucioni, Kalaj e Frabotta. In mediana Rohden e Gelli sono le mezzale con Boloca regista, e in avanti Baez, Borrelli e Garritano.

La cronaca

Pronti, via e i toscani si portano immediatamente in vantaggio. Azione di Sibilli con palla a Masucci che mette a centro area dove Gliozzi anticipa Kalaj e mette in mezza girata alle spalle di Turati. Al 7' ci prova ancora l'attaccante del Pisa ma il portiere canarino respinge in angolo. Il Frosinone inizia a entrare in partita. Al 22' Rohden ruba palla a Caracciolo entra in area ma poi non riesce a servire Borrelli che si sarebbe trovato solo davanti a Nicolas. Passano dieci minuti e i canarini ottengono il giusto pareggio. Tiro di Garritano dal limite che, deviato da Rus, diventa imprendibile per il portiere del Pisa.

La ripresa

Il secondo tempo si apre con una bella parata di Turati su tiro di Sibilli al 4'. Al 7' il Frosinone raddoppia. Perfetto cross di Rohden a centro area dove Borrelli va più in alto di tutti ed è 2 a 1. Al 32' i ciociari calano il tris. Borrelli tocca per il neo entrato Caso che una volta davanti a Nicolas lo supera con un destro a girare sul palo lontano. Nel finale prima Caso e poi Insigne, mancano due ghiotte opportunità per siglare la rete del 4 a 1.