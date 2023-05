Il Frosinone vince in casa del Pisa per 3 gol a 1. La partita inizia in svantaggio per i canarini, con la rete al primo minuto di Gliozzi, che la mette nell'angolo della porta. Un vantaggio mantenuto per poco. Al 32', infatti, l'1 a 1 arriva con l'autogol di Rus. Borrelli porta il Frosinone in vantaggio a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, segnando di testa al 52'. Al 77' Caso mette a segno la terza reta giallazzurra. La squadra di Grosso resta dunque in vetta alla classifica mantenendo quattro punti di distacco dalla seconda.