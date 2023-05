Avverato con il successo di lunedì sera allo stadio "Benito Stirpe" contro la Reggina il sogno della terza promozione in Serie A, ora il Frosinone è chiamato a mettere sulla magnifica torta confezionata da Fabio Grosso e dai suoi ragazzi, anche la classica ciliegina. Ossia dovranno dare il massimo per confermarsi anche dopo le ultime tre gare che mancano alla fine della stagione regolare, capolista indiscussa del campionato. In questo momento il vantaggio sul Genoa secondo è di quattro lunghezze e va difeso con le unghie e con i denti a cominciare da questa trasferta all'Arena Garibaldi. (Fischio d'inizio alle 14. Clicca sul link per seguire il livescore della partita). Vero che chiudere la regular season primi o secondi alla resa dei conti non cambia molto se non la conquista di una coppa, ma è altresì vero che Lucioni e compagni meritano senza alcun dubbio di concludere questa magnifica stagione davanti a tutti. Sono il migliore attacco e la migliore difesa del campionato. Hanno anche il record di cleen sheat per quanto riguarda la porta di Turati (al momento venti partite), oltre ad essere la terza squadra con età media più giovane.

Aspetto tecnico e tattico

Parlando a questo punto dell'aspetto più prettamente tecnico e tattico della partita di oggi all'Arena Garibaldi, non è facile provare a capire quella che sarà la formazione con la quale Fabio Grosso deciderà di iniziare la gara. Probabile, infatti, che il tecnico dei canarini decida di dare spazio a qualcuno di quei calciatori meno impiegati durante la stagione. Andiamo comunque per ordine e diciamo subito che della lista dei convocati non fanno parte gli infortunati Mulattieri, Oyono, Lulic e Szyminski. Recuperato, invece, Kone, che in ogni caso negli ultimi sette giorni si è allenato sempre in maniera differenziata e quindi al massimo potrà sedere in panchina. Premesso ciò, diciamo che le novità del primo minuto potrebbero riguardare Monterisi, Kalaj e Frabotta per quanto riguarda la difesa, Kujabi e Garritano per il centrocampo, Bidaoui e Baez per il tridente offensivo. Di certo tutti e sei non faranno comunque parte della formazione iniziale. In altre parole l'undici anti Pisa, schierato come sempre con modulo di partenza 4-3-3, dovrebbe vedere Turati in porta, e davanti a lui Sampirisi o Monterisi a destra, Cotali o Frabotta a sinistra e due tra Ravanelli, Kalaj e Lucioni al centro. Passando al terzetto di centrocampo, le scelte per Grosso potranno essere ancora più ampie. Di certo uno tra Boloca o Mazzitelli sarà in regia, mentre l'escluso si contenderà le due maglie per il ruolo di mezzala con Gelli, Rohden, Garritano e Kujabi. Abbondanza, come detto, anche in attacco. Partendo dalla corsia di destra Grosso dovrà scegliere tra Insigne e Baez. A sinistra ballottaggio tra Caso e Bidaoui, mentre al centro Moro appare in vantaggio nei confronti di Borrelli.