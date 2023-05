Dopo la breve ma intensa e comprensibile esplosione di soddisfazione e di felicità per la promozione anticipata a suon di vittorie che fanno record, riemerge la volontà di esserci fino al termine del campionato per rendere con il primo posto la promozione ancora più bella. Quindi, dopo la festa, più decisi di prima. È il motto che i canarini neo promossi nella massima serie hanno fatto proprio alla ripresa della preparazione di ieri in vista della penultima trasferta di campionato all'Arena Garibaldi di Pisa. C'è da onorare il passaggio nel calcio che conta di più con altre tre prestazioni di alto livello, tecnico e agonistico, per conservare la leadership della Serie B dagli attacchi che sferrerà il Genoa, attualmente distaccato di quattro punti.

Lucioni e compagni non vogliono assolutamente mollare quel primo posto conquistato dopo la vittoriosa partita del girone di andata contro il Bari e mantenuto a suon di brillanti prestazioni per altre venticinque partite. E nonostante la grandissima soddisfazione di avere tagliato, anche in netto anticipo sulla conclusione del campionato, il più importante traguardo finale la voglia c'è ed anche immutata di precedere tutte le altre diciannove squadre avversarie, senza alcuna eccezione. In tutti i canarini, dal primo all'ultimo, dal più giovane al più esperto, da chi è stato più minuti in campo a chi i "più minuti" li ha trascorsi in panchina, tutti indistintamente giallazzurri promossi in Serie A.

Tutti daranno il meglio di sé nelle tre partite ufficiali che restano da disputare. A cominciare da Luca Mazzitelli che, dopo aver conquistato due promozioni consecutive, ha ora la certezza di godersi la Serie A con la maglia giallazzurra sulle spalle dopo non esserci riuscito con il Monza. È la più grande gioia provata, come lo stesso centrocampista ha dichiarato in una intervista resa a Repubblica, dal momento che il club di Viale Olimpia «mi ha riscattato e ora sta a me riuscirci». Anche perché la sua famiglia abita nella capitale e, quindi, averla avuta molto vicina è stato uno stimolo in più per restare al Frosinone dove ha scoperto «una realtà bellissima. La promozione? Una grande gioia».

Ma ora basta con i festeggiamenti «perché sabato giochiamo e vogliamo difendere il primo posto». Mazzitelli è diventato canarino a tutti gli effetti dal momento che il contratto firmato nell'estate scorsa prevedeva la clausola dell'obbligo di riscatto da parte del Frosinone in caso di promozione in Serie A. Non si discosta molto dal suo compagno di squadra Roberto Insigne che ha precisato in una intervista a Tmw che «il campionato non è ancora finito. A questo punto vogliamo portare il primo posto a casa.

La Serie A è arrivata ma giungere primi la rende veramente speciale. Abbiamo disputato una stagione su livelli e ritmi alti, facendo anche sforzi e sacrifici e, quindi, la vetta della classifica è il giusto premio che dobbiamo a noi stessi, a chi ci ha seguito e a chi ha lavorato per questo Frosinone». Ieri, come detto, la squadra ha sostenuto la prima seduta in vista della gara di Pisa impegnata nel lavoro aerobico e in una serie di esercitazioni tecniche. A parte Szymimski e Kone. Terapie perLulic, Mulattieri, Oyono e il terzo portiere Marcianò.