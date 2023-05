Quando l'arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna ha emesso il triplice fischio per chiudere la partita dopo aver ritenuto di non rilevare un fallo subìto da Moro in piena area di rigore, l'onda del tifo giallazzurro ha occupato in pochi minuti quasi tutto il rettangolo di gioco del "Benito Stirpe". Tra le migliaia di tifosi scesi in campo per manifestare la gioia per la terza meritata promozione in Serie A c'era anche Fabio Grosso che solo pochi secondi prima, sostando nell'area tecnica a lui riservata, aveva realizzato la grandezza dell'impresa compiuta insieme alla sua squadra.

Che il tecnico apparisse frastornato per l'emozione davanti ai microfoni della collega Marina Presello di Sky non ci è voluto molto a capirlo. Poi, smaltita l'emozione, il tecnico è apparso in sala stampa con il suo staff: Morrone, Capogna, Vaccariello, Senatore, Carello e Carretta.

«Li ringrazio tutti – ha detto – per avere aiutato i ragazzi ad esprimersi al meglio. Ringrazio anche i calciatori perché si sono comportati da uomini speciali».

La presenza dello staff tecnico ha innescato la domanda sul futuro: i suoi collaboratori li vedremo ancora qui nel prossimo campionato? La risposta di Grosso. «Con il direttore c'è un rapporto molto bello, non ne abbiamo parlato mai: ho grande rispetto dell'uomo e del professionista e posso aggiungere che sono venuto qui con molto piacere».

Un grazie speciale allo stesso Angelozzi «per avere sempre avuto parole di elogio nei miei confronti. Il direttore sa benissimo la stima che nutro nei suoi e il piacere che ho avuto di tornare a lavorare qui».

Un attimo di pausa e poi il pensiero è andato al presidente Stirpe «al quale – ha precisato Grosso – in un momento molto difficile per lui vogliamo regalare questa gioia. Il presidente è una persona speciale per noi tutti e ci ha dato sempre la spinta per conquistare il traguardo della promozione».

Un risultato netto firmato dal giovane Borrelli, dal più esperto Insigne e da Caso, tornato dopo la squalifica. Meglio di così non poteva andare.

«Loro hanno fatto gol ed è importante, ma il merito è di tutta la squadra. È stato finora un campionato difficile anche perché abbiamo cambiato molto. Non nascondo che c'era anche un po' di preoccupazione ma siamo riusciti, vittoria dopo vittoria, a mettere su qualcosa di bello al punto di chiudere il discorso promozione con tre turni di anticipo».

E infine cosa volete dire alla gente di Frosinone? «Vogliamo ricambiare con un grazie enorme perché sono persone brave e di cuore. Dietro di noi c'è stato un popolo che ci ha incoraggiato e sostenuto sempre in ogni partita, dall'inizio alla fine. Sono arrivato al Frosinone in un momento molto difficile e, quando abbiamo avuto la visita dei tifosi che volevano parlare con noi e spronarci a difendere la maglia, allora mi sono accorto di avere di fronte gente con tanto attaccamento e passione per la squadra. Anche per questo siamo contenti di averla fatta gioire per la vittoria sulla Reggina che ci ha permesso di compiere l'impresa in anticipo».

Borrelli a Rai Sport

«Queste sono emozioni e sensazioni che raramente ti capitano di provare nella vita. Sono contento che sia successo. Sono felicissimo! Sì, quello che ho segnato è un gol che è risultato essere decisivo ed importante, ma questa è una vittoria di squadra. Il nostro è un gruppo veramente formidabile, come pochi ne ho visti finora nella mia carriera. Mi sento di dire che porterò questi momenti e questa squadra per sempre nel mio cuore».

Sulla stagione vissuta con i colori giallazzurri ha aggiunto.

«Nel corso della stagione, grazie al lavoro di squadra, ci siamo migliorati e siamo cresciuti tutti insieme. Col passare delle giornate abbiamo fatto grandi prestazioni e partite che ci hanno fornito molta consapevolezza. Col tempo e pian piano questa consapevolezza è aumentata. La sensazione che eravamo una squadra forte si percepiva».

Dedica speciale: «Al nostro presidente, che in questi giorni ha subìto un grave lutto. Quindi questa promozione è per lui, per la mia famiglia e per tutte quelle persone che mi sono sempre state vicine e che mi vogliono bene».

Lucioni a Sky Sport

«Il mister ci spiega sempre di dover sentire le farfalle nello stomaco, ecco il perché della maglietta celebrativa. Devo fare i complimenti a questa squadra, perché credo veramente che questi ragazzi abbiano dato il massimo fin dai primissimi giorni del ritiro. Abbiamo costruito una grandissima mentalità. La promozione è sempre speciale, non ti abitui mai a queste emozioni: ogni anno ha qualcosa di speciale, questi ragazzi mi hanno reso la persona più felice al mondo perché mi hanno dedicato un coro nello spogliatoio, significa che qualcosa ho trasmesso in questi nove mesi di lavoro. Andar via dopo la vittoria di un campionato a Lecce non è stato semplice, ma di comune accordo con la società abbiamo ritenuto giusto che io andassi a giocare, come un ragazzo, e come un ragazzo ho fatto un'altra bellissima esperienza, quindi sono felicissimo».

Dopo la promozione dello scorso anno conquistata con la maglia del Lecce, Lucioni si è rimesso in gioco ed ha conquistato un'altra volta la Serie A, ancora da protagonista ed ancora con la fascia di capitano al braccio. Adesso vorrà godersi questa incredibile promozione e poi pensare al suo futuro. Sul calcio giocato ha affermato di non essere stanco. «Ancora no. Non mi stanco di entrare nello spogliatoio, mettere le scarpe da calcio e allenarmi. Finché ho questi ragazzi che mi danno tanta energia, non voglio smettere».