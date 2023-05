Primo. Promosso in Serie A con tre turni di anticipo. Raggiunta quota 71 punti e scavato un solco sulla terza, +10 sul Bari. Nel mirino i 74 punti della squadra di mister Marino, il massimo mai realizzato in B dal Frosinone. Che può farcela anche a disintegrare quel record. Che non valse per essere promossi. La squadra giallazzurra finora ha vinto 21 partite, ne ha pareggiate 8 e ne ha perse sei. Il cammino è di 2,03 pt/gara. E' in casa che ha fatto la differenza: 13 vinte, 3 pareggiate e 2 perse, 42 punti totali. Buono il rendimento in trasferta: 8-5-4 e 29 punti. Al momento sono (compresa la Coppa Italia) 56 le reti fatte e 24 quelle subite. Per la sola Serie B 54 gol realizzati e 21 subiti. Si è detto e scritto tanto dell'attacco del Frosinone, con i gol ben distribuiti tra il suo capocannoniere Mulattieri (12 reti) e poi Caso (8), Insigne (8), Moro (6), Borrelli (4). Alla festa hanno partecipato, spesso con reti di pregevole fattura, anche Mazzitelli (2), Rodhen (3), capitan Lucioni (3), Boloca (1), Kone (1), Garritano (2), Szyminski (1), Monterisi (1), Baez (1)... Per non parlare dell'altruismo e delle imbucate per i compagni: 38 gli assist di squadra contro i 14 concessi agli avversari...

E in difesa? Spiccano i clean sheet di Turati (20), spicca il dato dell'ottima difesa della porta in generale: su 86 tiri subiti, 24 hanno avuto esito positivo per gli avversari, 67 sono state le parate, per una percentuale di tiri neutralizzati del 77,9 per cento. E non si può non partire da questo se si vuol entrare nel meccanismo del gioco della creatura di Fabio Grosso, della squadra che patron Stirpe e il direttore Angelozzi gli hanno consegnato in piena estate, con innesti importanti poi a gennaio. Un Frosinone solido, con difensori di comprovata esperienza. Un centrocampo ben assortito, mordente e visione del campo, un tridente offensivo di estro, fantasia e senso del gol. I giallazzurri si sono difesi bene, benissimo, ma altrettanto bene si sono espressi negli altri reparti, come certificato dai numeri ma soprattutto dagli applausi del pubblico e dai complimenti degli addetti ai lavori. Il presidente Stirpe aveva chiesto soprattutto bel gioco. Il Frosinone è riuscito ad esprimerlo e a coniugarlo con la solidità e la concretezza. Risultato: progetto vincente e terza Serie A conquistata. Più di così...