Il Frosinone batte 3-1 la Reggina e vola in serie A. Per la terza volta i giallazzurri conquistano la massima serie. Il pareggio del Bari nel pomeriggio aveva già iniziato ad alimentare il sogno. E questa sera, con le tre reti di Borrelli, Insigne e Caso, quel sogno è diventato realtà. Lo stadio "Stirpe" è esploso in un boato e subito è iniziata la festa in campo.