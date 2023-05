I RISULTATI DEL TURNO ODIERNO DI SERIE B

Cagliari – Ternana: 2 – 1, Marcatori: 4′ p.t. Deiola (C), 12′ p.t. Partipilo (T), 15′ s.t. Zappa (C); Spal – Perugia: – 1 Marcatori: 12′ p.t. Casasola (P), 18′ s.t. Moncini (S) su rigore; Como – Palermo: 1 – 1 Marcatori: 17′ p.t. Buttaro (P), 32′ p.t. Cerri (C) su rigore; Ascoli – Pisa: 2 – 1 Marcatori: 13′ s.t. Pedro Mendes (A); 29′ s.t. Marsura (A); 37′ s.t. Masucci (P); Bari – Cittadella: 1 – 1 Marcatori: 6′ s.t. Benedetti (B); 40′ s.t. Maistrello (C); Benevento – Parma: 2 – 2 Marcatori: 8′ p.t. Benedyczak (P), 42′ p.t. Man (P); 3′ s.t. Ciano (B); 42′ s.t. Acampora (B). Brescia – Cosenza: 2 – 1 Marcatori: 10′ s.t. Adryan (B); 16′ s.t. Cistana (B); 44′ s.t. D'Orazio (C); Südtirol – Genoa: 0 – 0

Venezia – Modena: ore 18.00

Frosinone – Reggina: ore 20.30

Segui il livescore

LA CLASSIFICA

68 Frosinone *

67 Genoa (-1)

61 Bari

54 Südtirol

52 Parma

51 Cagliari

46 Pisa, Reggina* (-3), Ascoli

45 Palermo

44 Modena *

43 Como, Ternana

42 Venezia *

38 Brescia

38 Cittadella, Cosenza

36 Perugia

35 Spal

32 Benevento

(*) Al momento in cui scriviamo con una gara in meno