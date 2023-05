Non ce la fa il Bari a battere il Cittadella. In Puglia finisce 1-1: al gol di Benedetti ad inizio della ripresa ha fatto seguito la rete di Maistrello su assist di Antonucci al minuto 84. Bari che sale a -7 dal Frosinone, che stasera avrà un nettissimo match point da giocarsi contro la Reggina. Se i canarini riescono a vincere, con tre punti andrebbero a +10 e sarebbero matematicamente irraggiungibili dalla terza in classifica e quindi potrebbero festeggiare la loro terza Serie A. Si gioca a partire dalle 20.30 .